كيف تجهزين مطبخك بأقل الامكانيات؟.. 5 أدوات احرصي على اقتنائها

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر المطبخ من أهم أساسيات المنزل، الذي تسعى جميع السيدات للحفاظ عليه، وتجهيزه بأهم أساسيات المعيشة، ويأخذ أطول فترة في التجهيز، وشراء متطلباته، ومع ارتفاع الأسعار عالميًا في الفترة الأخيرة، يمكن اختصار أساسيات المطبخ في بعض الأدوات المهمة التي لا غنى عنها في المنزل بشكل عام، وتستعرضها «هن» خلال هذا التقرير.

1) السكاكين

تعتبر السكاكين من أهم أدوات المطبخ، فإذا كنتي تنوين إنفاق أموالك في شئ مهم، فأنت لا تحتاجين أكثر من 3 سكاكين فقط، ومن الأفضل أن يكون لديك مجموعة صغيرة من أدوات التقطيع عالية الجودة، ويمكن تقسيم السكاكين الثلاث إلى سكين كبيرة لتقطيع اللحوم والخضروات، وسكين أصغر لتقطيع الفواكة، وسكين خبز قاسي مسنن الحواف لتقطيع الخبز، وفقا لموقع grinding.

2) ألواح التقطيع

يعتبر السبب في وجود لوح تقطيع جيد، هو حماية كل من شفرات سكاكينك وأسطح مطبخك، وتساعد في الحفاظ على نظافته عند تحضير الطعام، ويفضل شراء لوحين تقطيع مصنوعين من البلاستيك أو الخشب، لتجنب خطر انتقال البكتريا.

3)أوعية زجاجية وأواني طهي

يمكن إنجاز الكثير باستخدام مجموعة من الأواني الصغيرة في المطبخ، ولكن لا شيء يقترب من التنوع الذي يوفره وعاء كبير واحد عالي الجودة، بالإضافة إلى القليل من الأوعية الزجاجية للفواكه، أما الوعاء الكبير فهو بمثابة أساس للعديد من الوجبات الأساسية.

4) ميكرويف

يعد الميكرويف من الأساسيات التي لاغنى عنها في أساسيات المطبخ، إلى جانب البوتاجاز الذي يلعب دورًا هامًا بالنسبة للطهي والكثير من الأعمال الأخرى.

5) مقلاة جيدة

تعتبر المقالي أكثر أدوات المطبخ إثارة للغضب بسبب جودتها المنخفضة أحيانًا، لذلك احرصي على شراء المقلاة الجيدة حتى لا تواجهي البيض المحروق وساعات من التنظيف، ابحثي عن واحدة بمقبض صلب وقاعدة سميكة.