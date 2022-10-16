نصائح لعلاج الكحة الناشفة.. مشروبات ساخنة وترطيب الهواء

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع اقتراب فصل الشتاء، يبحث الكثيرون وخاصة الأمهات عن علاج الكحة الناشفة، فعادة ما تصيب الأطفال طيلة أشهر الشتاء، وتختلف أسبابها، وربما تكون أعراض لأمراض أخرى منها الارتجاع في المريء، ونزلات البرد، ما يدفع الكثير للبحث عن طرق علاجها، ويرصد «هُن» في السطور التالية، عدة نصائح لعلاج الكحة الناشفة في المنزل.

علاج الكحة الناشفة للكبار

وبحسب حديث الدكتور محمود عبدالمجيد، استشاري الصدر والجهاز التنفسي في مستشفى الصدر بالعباسية، لـ«هن»، فإن علاج الكحة الناشفة للكبار، يكون من خلال اتباع مجموعة من الخطوات، نستعرضها كالآتي:

- زيارة الطبيب، لتحديد الأدوية المناسبة.

- تناول بعض المشروبات الساخنة لعلاجها أثناء النوم، أمثال الشاي والأعشاب.

- استخدام قطرات سعال المنثول، التي تحتوي على مركبات من عائلة النعناع لتهدئة الأنسجة المتهيجة .

- تجنب المهيجات، أمثال «الأدخنة والعطور ومستحضرات التنظيف وشعر الحيوانات الأليفة».

- الإقلاع عن التدخين، الذي يعمل على تهيج الرئتين، ويزيد من حدة الكحة.

علاج الكحة الناشفة بالاعشاب

وإليك طرق علاج الكحة الناشفة بالأعشاب، وفقًا لموقع healthline الصحي العالمي:

- الغرغرة بالماء المالح لعلاج السعال الجاف، والتهاب الحلق.

- تناول العسل الأبيض الذي يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، تساعد في تقليل التهاب الحلق.

- إضافة العسل إلى كوب من الشاي الدافئ أو الماء الدافئ مع الليمون.

- تناول مرطبات الحلق لترطيب وتهدئة أنسجة الحلق المتهيجة.

علاج الكحة الناشفة للأطفال

- تناول المشروبات الساخنة كالشوربة أو الشاي أو العصير تلطيف الحلق.

- ترطيب الهواء جيدًا.

- تناول رشفة من الماء عندما تشعر بالسعال أو تطهير حلقك.

- تناول العسل مع الليمون.

- الاعتماد على أدوية السعال المتاحة، لتهدئة السعال عن طريق منع رد فعل السعال، وهو مفيد للكحة الجافة.

- تناول مزيلات الاحتقان من الأدوية التي تُصرف وتساعد في معالجة احتقان الأنف والجيوب الأنفية.