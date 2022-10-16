لسبب غير متوقع.. طفلة تحصل على مفاجأة غير متوقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

نشرت السيدة تونيشا كيلي قصة ابنتها أوليفيا البالغة من العمر 8 سنوات، حيث بدأ شعرها يتساقط بشكل كثيف وسريع بسبب إصابتها بالاكزيما.

وبدأت أوليفيا تفقد شعرها بعد إصابتها بالأكزيما، وليست هذه هي المرة الأولى، حيث أنها أصيبت بحالة مشابهة قبل عدة سنوات بسبب التوتر، حيث تبرعت بشعرها آنذاك لمؤسسة “ليتل برينسيب ترست” الخيرية التي توفر الشعر المستعار مجاناً للأطفال والشباب الذين يفقدون شعرهم، وفقًا لما جاء في موقع "24 الإماراتي".

وبعد إصابتها بالأكزيما، بدأ شعر أوليفيا البني الفاتح بالتساقط بشكل كثيف وفقدت ما يقرب من نصفه خلال ثلاثة أشهر فقط. وعندها قررت والدتها تونيشا الاتصال بمؤسسة “ليتل برينسيب ترست”، للحصول على شعر مستعار. وبالفعل حصلت الطفلة على شعر مستعار مجاناً، خلال أسبوع واحد فقط.

وتعاني الطفلة أيضاً من اضطراب في الكروموسومات، وتم تشخيص إصابتها بمرض كرون وهي تبلغ من العمر ثلاث سنوات، وخضعت لعملية جراحية في أمعائها وهي في السادسة من عمرها، إضافة إلى أنها تعاني من أعباء حسية زائدة، وفق ما أورد موقع “ميترو” الإلكتروني.