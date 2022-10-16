لن تصدق.. أغرب طلبات المشاهير عند الإقامة في الفنادق

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

نشر عمال الفنادق عبر حساب خاص بالمشاهير على إنستجرام أغرب الطلبات التي قدمها النجوم قبل تسجيل الوصول في الفنادق.

وعلى الرغم من أن الردود كانت مجهولة المصدر ولم يتم التحقق منها، ولكن كان هناك شيء مشترك بين المستجيبين مع ظهور العديد من الطلبات المتكررة من المشاهير، وفقًا لما جاء في موقع "24 الإماراتي".

وقال أحد المتابعين المجهولين لحساب Deuxmoi "تم تجريد كل أثاث الفندق واستبداله لليدي غاغا قبل وصولها"، وقال آخر "ماري كاري جعلت الموظفين يعيدون تصميم الجناح في جراند فلو ليكونوا باللون الأبيض".

وذكر أحد الموظفين "أرادت جينفر لوبيز طلاء غرفتها على الرغم من إقامتها فيها ليوم واحد". وذكر آخر أن جينيفر لوبيز لديها أيضاً شيء يتعلق بالتواجد في الطابق الرابع عشر من الفنادق.

وزعم متابع آخر "مادونا تطلب تعتيم كل شيء، حتى الضوء الصغير على كاشف الدخان". وكتب أحد المعلقين "كنا بحاجة إلى شريط لاصق للستائر حتى يعم الظلام مائة بالمائة". كما تم رفض نزول جون ترافولتا بسبب وجود طلبات محددة للغرف في الفندق. وأجاب أحد المجيبين المجهولين أن كيفن سبيسي طلب وعاء كلب، لكن لم يكن لديه كلب.

وقال شخص آخر "عملت في فندق منذ سنوات وتركت ريهانا وراءها سوطاً، وفطائر لحم وإبريقاً في حوض الاستحمام". وقال موظف آخر إن بيونسيه أرادت أن تظل غرفتها بدرجة حرارة دقيقة لا ترتفع أو تنخفض أبداً بدرجة واحدة.

وشارك أحد المجيبين المجهولين ادعاء غريباً بشأن براد بيت، قائلاً إن النجم معروف بطلب أفلامه ومشاهدتها، بحسب صحيفة نيوز الأسترالية.

اقرأ أيضا:

نساء يجب عليهن الخضوع لفحص سرطان الثدي حتى دون أعراض.. هل أنت منهن؟

بعد تحذير "الأرصاد".. نصائح لا تغفلها أثناء الطقس المتقلب

طبيب يقدم نصائح للأمهات بشأن ملابس أطفالهم في التقلبات الجوية

لا تتجاهلها.. 7 علامات صامتة لسرطان الكبد

ماذا يحدث لجسمك عند حبس البراز لفترة طويلة؟