10 نصائح لحماية طفلك من الحساسية الخطيرة.. «بلاش عصافير وتجنبي هذه الحشرة»

القاهرة - سمر حسين - ماما

يعتبر اختلاف درجات الحرارة، في هذا التوقيت من كل عام، عاملًا أساسيًا لظهور أعراض الحساسية، فضلًا عن كونه بيئة خصبة لانتشار الفيروسات التنفسية، وحساسية الفطريات والعفن، ما يستوجب على الأمهات متابعة الأرصاد الجوية يوميًا، وتقليل وجود الأطفال خارج المنزل في هذا الوقت، فضلًا عن الاهتمام بتناول مصل الإنفلونزا الموسمية.

طبيب يقدم للأمهات نصائح لحماية الأطفال من الحساسية

وتتساءل الأمهات دائمًا عن التعليمات المناسبة لحماية أطفالهن من الحساسية والعدوى التنفسية المنتشرة في الخريف، والتي أجاب عنها الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، خلال حديثه لـ«هُن»، على النحو التالي:

10 نصائح لحماية الأطفال من الحساسية

- الابتعاد عن التواجد بجانب «عشبة الرجيد»، وهي من أشهر مُسببات الحساسية التي تنمو بكثرة في الخريف وتسبب أعراض الحساسية مثل الرشح والكحة، ابتداءً من منتصف أغسطس وحتى بداية فصل الشتاء.

- تفعيل خاصية البلازما عند تشغيل المكيفات لفصل شوائب الجو وتغيير الفلتر بصفة دورية.

- غسل اليدين والوجه والشعر بمجرد الدخول إلى المنزل.

- استخدام بخاخ الأنف ماء البحر أو محلول ملح ومضادات الهيستامين وبخاخات الصدر الوقائية.

- التخلص من حشرة الفراش وتوجد في المفروشات، وتعد عاملًا أساسيًا لمسببات الحساسية داخل المنزل وخارجة.

- غسل مفارش السرير في درجة حرارة أكثر من 60 درجة مئوية أسبوعيًا.

- حال وجود الحيوانات الأليفة في المنزل تمنع من دخول حجرة الطفل نهائيًا: «بلاش قطة وبلاش كلب وبلاش طيور ولا عصافير».

- تنظيف حجرة الطفل بالمكنسة الكهربائية يوميًا مع عدم تواجد الطفل داخل الغرفة وقت التنظيف.

- تجنب معطرات الجو والتدخين؛ لتجنب حساسية الصدر والأنف والعين.

- تناول مصل الإنفلونزا الموسمية.

الوقاية والعلاج من الحساسية

وفقًا لحديث الطبيب، فإن الحل النهائي، هو العلاج المناعي بالأمصال للحساسية القياسية، طبقا لتوصيات منظمة الصحة.