الامارات | خبراء بريطانيون: لتوفير الوقود تخيل "بيضة" تحت دواسة السرعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يفعل سائقو السيارات في جميع أنحاء بريطانيا كل ما في وسعهم لتوفير البنزين، وبالتالي المال.

وفي حين أن هناك العديد من النصائح حول توفير الوقود التي يمكن للسائقين اتباعها، يبدو أن القيادة السلسة للسيارة وتقليل السرعة هما اللذان يمكن أن يحدثا أكبر فرق.

وحتى الآن، لا تزال أسعار الوقود مرتفعة إلى حد ما، حيث من المتوقع أن يدفع سائقو السيارات 162.32 بنسا للتر الواحد الخالي من الرصاص، و180.45 بنسا لكل لتر من الديزل في المتوسط.

ومع وضع ذلك في الاعتبار، قدم الخبراء في "CarFinance247" بعض النصائح المهمة التي يجب على سائقي السيارات اتباعها في الأشهر القليلة المقبلة.

وتتضمن إحدى هذه النصائح أن يتخيل سائق السيارة وجود بيضة بين الأرضية ودواسة السرعة، لكي يتجنب الضغط على الدواسة.

حيث قال الخبراء: "إذا لم تكن تعلم أن السرعة الشديدة أو القيادة المتشنجة تعني أن المحرك سوف يستخدم المزيد من الوقود، فأنت تفعل ذلك الآن. لذلك، من المفيد تخيل وجود بيضة بين الأرضية ودواسة السرعة، فالدفع بقوة شديدة على دواسة الوقود سيؤدي إلى تحطم البيضة".

وأضاف الخبراء حسب "روسيا اليوم" أن إطارات السيارة تعتبر عاملا رئيسيا عندما يتعلق الأمر بتوفير الوقود "الإطارات المسطحة تخلق جرا على الطريق مثل سفينة تحاول الإبحار مع انخفاض المرساة. يجب على السائقين فحص ضغط الهواء في الإطارات في كل مرة يملأون السيارة بالوقود".

وتابع الخبراء: "يحتاج سائقو السيارات إلى تذكر أن السيارة المليئة بالأشخاص والأمتعة ستحتاج إلى نفخ إطاراتها لضغط أعلى من السيارة التي تقل شخصا أو شخصين فقط".