عالمة آثار مشاركة في سلسلة أفلام «أم الدنيا» الوثائقية: تروج لحضارتنا بطريقة سهلة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الدكتورة ياسمين الشاذلي عالمة الآثار والمتخصصة في علم المصريات إنه عندما عرض عليها المشاركة في سلسلة وثائقية «أم الدنيا» لترويج تاريخ الحضارة المصرية القديمة، شعرت بالفرحة الكبيرة لأنها تريد ذلك منذ زمن كبيرة ولكن لم تسمح لها الفرصة من قبل.

انبهرت عندما شاهدت العمل في النهاية

وأضافت «الشاذلي» أنها انبهرت عندما شاهدت العمل في النهاية ولم تتوقع أن يكون بهذه الاحترافية الكبيرة، مشيرة إلى أن فريق العمل كان متعاونا، وذلك خلال لقائها على شاشة «EXTRA NEWS».

وتابعت عالمة الآثار والمتخصصة في علم المصريات أن أهمية هذا العمل هو أنه يحبب المصريين في الحضارة المصرية القديمة.

وأوضحت عالمة الآثار والمتخصصة في علم المصريات أن «أم الدنيا» عمل مميز يستهدف الترويج للحضارة المصرية القديمة، ويشترك فيه الفنانة سوسن بدر ويوضح كل شيء بطريقة مبسطة، ويجذب الناس التي لم يكن لها إعجاب لمثل هذه النوعية من الأفلام.

الأفلام الوثائقية قديما كانت بعيدة عن الناس

وكشفت عن أن من يقرأ تاريخ بلده ويعلم عنه كل شيء ولن يعبث بأي أثر، لافتة إلى أنها تقوم بعمل أفلام وثائقية عن مصر، لأن الأفلام الوثائقية عن مصر القديمة كانت بشكل قديم ولغة عربية فصحى بعيدة عن الناس فلا يتحمس لها إلا من يحب تاريخ مصر القديمة.

وأعلنت منصة WATCH IT الرائدة في إنتاج وبث المحتوى الترفيهي العربي على الإنترنت، إطلاق السلسلة الوثائقية الدرامية «أم الدنيا»، الأولى من نوعها التي تسرد تاريخ الحضارات التي مرت بها الدولة المصرية من بداية التاريخ حتى وقتنا الحالي.