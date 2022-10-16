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3 أسس عند شراء المكياج ومستحضرات العناية بالبشرة.. تجنبي الحبوب والمشاكل

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القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

منتجات العناية بالبشرة

علاج البشرة وتجميلها باستخدام مستحضرات العناية بالجلد، أو مستحضرات التجميل، روتين يومي تقوم به كل الفتيات، بمختلف الأعمار، فلا يمكن لواحدة أن تهمل شعرها أو بشرتها وجسدها بدون بعض المنتجات التي تستخدم بشكل يومي، أو تجميل وجهها وإبراز ملامحه بالمكياج. 

ولكن دومًا ما تعاني الفتيات في وقت لاحق من مشكلات ظهور الحبوب والبقع والبثور، أو سقوط الشعر وغيره، لذا هناك بعض الأسس التي أشار إليها موقع «boldsky» لاختيار تلك المواد والمستحضرات.

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استخدام المواد العضوية

يفضل استخدام المنتجات المصنوعة من المواد العضوية، والتي تحتوي على الزيوت والنباتات الأصلية، خاصة للوجه والشعر، حتى لا تعرضي بشرتك وشعرك للمواد الكيماوية ذات المنتجات الضارة.

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منتجات صديقة للبيئة

لا بد من انتقاء مستحضرات ومنتجات، لا تحتوي على مواد كيميائية ضارة أو سموم، مع تعزيز سياسة عدم الهدر، هذه المنتجات بعد الاستخدام لا تضر بالبيئة أيضًا. 

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معالجة البشرة بالمواد ذات الجودة

قد تبدو منتجات السوق التي لا تستلزم وصفة طبية مربحة من حيث التغليف اللامع أو من حيث الميزانية، ولكن هذه المنتجات مليئة بالمواد الكيميائية التي ستظهر تأثيرها عاجلاً أم آجلاً.

الاستخدام المطول لمنتجات التجميل المحملة بالمواد الكيميائية ليس جيدًا أبدًا لبشرتك وشعرك وجسمك، لذا حاولي دومًا الاختيار بين المنتجات ذات الجودة العالية، والمواد الطبيعية. 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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