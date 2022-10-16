الامارات | فنان يقدّم وصلة موسيقية أثناء خضوعه لجراحة في المخ استمرت 9 ساعات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدَّم فنان إيطالي وصلة موسيقية أثناء خضوعه لجراحة دقيقة في المخ.

وعزف الفنان المريض على آلة الساكسفون لمدة 9 ساعات متواصلة في حين كان الأطباء منهمكين في إجراء العملية بمستشفى بايديا في روما، حسبما أفاد موقع «سي إن إن بالعربية».

وكان العازف المثير للجدل، الذي لم يتم الإعلان إلا عن أول حرفين من اسمه «GZ»، يعاني ورماً دماغياً، وأكد المستشفى، في بيان له، أن المريض خضع للجراحة وهو مستيقظ.

وأوضح جراح الأعصاب الدكتور كريستيان بروغنا أن جراحة اليقظة تتيح إمكانية رسم خرائط دقيقة للغاية أثناء الجراحة للشبكات العصبية المسؤولة عن وظائف الدماغ المختلفة مثل اللعب والتحدث والتحرك والتذكر والعد.

وأضاف بروغنا أن المريض أخبر الفريق الطبي قبل الجراحة أنه يحترف العزف على الآلات الموسيقية، لذا سُمح له بالعزف على آلته المفضلة «الساكسفون» للتمكن من رصد وظائف الدماغ والتحكم في العملية الجراحية بدقة.

ولفت إلى أن القيام بجراحة دقيقة للمخ أثناء اليقظة من الاكتشافات الطبية المذهلة، لكونها نجحت في الحصول على أفضل النتائج الطبية بخصوص التخلص من الأورام الدماغية ورصد الخلايا السرطانية وإزالتها بسهولة.

من جهته، أكد المريض أنه لم يشعر بالخوف أثناء الجراحة، بل على العكس تماماً، فقد شعر بالهدوء التام، خاصة بعد نجاح العملية وقدرته على العودة لحياته الطبيعية مرة أخرى بعد استئصال الورم الدماغي.