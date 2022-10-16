طريقة اختيار الخضروات والفواكه في الشتاء.. اللون والملمس والشكل لكل نوع

القاهرة - سمر حسين - صحة

تبحث ربات البيوت عن أفضل أنواع الخضروات والفواكه في الأسواق، لكن يجب معرفة أيضا الشكل واللون والملمس المناسب لكل ثمرة من ثمرات الفواكه كي تحصلين على الأفضل دائما من بينها، وفيما يلي أبرز فواكه وخضروات الشتاء، ومواصفاتها الجيدة لاختيارها بعناية بحسب دكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية في تصريحات خاصة لـ«هن».

الطريقة الصحيحة لاختيار الخضروات

- البرتقال: الناعم

- الباذنجان الرومي: الخفيفة اللامعة

- الفراولة: الصغيرة البلدي.

- الخيار: الخشن البلدي، لونه أخضر غامق ومستقيم.

- الباذنجان العروس: الصغير الطري الغامق.

-الكمثرى: الحجم الوسط بلون حمار خفيف.

- الرمان: بالضغط على القشرة يفرقع ويكون وزنها ثقيل مقارنة بحجمها.

- البصل: المقفول من عند الرأس وجاف وتجنب المزرع الذي اقترب شكله للبصل الأخضر.

- البامية: الصغيرة والمتوسطة.

- الكوسة: الخشنة الخضراء الغامقة ومستقيمة.

- الجوافة: حجم وسط لون أبيض الناعمة.

- الليمون: ناعم الملمس.

- القلقاس: المدور ولكن يفضل أن يكون آخر شهر 11.

- الكرنب: صوت صدى بالخبط عليها، وليست مكتومة وخفيفة.

- الكابوتشا: اختاريها مكتومة وثقيلة.

- الكاكا: الطرية.

-الكيوي: الناشفة.

- الطماطم: الشكل البلح أفضل من المدورة للسلطة أما المدورة للطبخ.

- الفلفل: يفضل الذي به 4 قواعد أو زوايا من الأسفل.

- القرنبيط: اختاري البيضاء بدون فراغات.

- الملوخية: ورقها من الظهر خشن.

- ورق العنب: الورقة الفاتحة صغيرة الحجم.

- الجزر: الناعمة المفرودة بلون لون برتقالي غامق.

- البنجر: المدورة الصغيرة.