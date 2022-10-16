موضة شتاء 2023: سترات واسعة وألوان وردية

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

مع بداية الشتاء تتجه الكثير من دور الأزياء لعرض أهم الصيحات الجديدة والمبتكرة للعام الجديد خاصة أنها تستمر فترة أطول من الملابس الصيفية، ومن الألوان الرائجة للشتاء القادم اللون الوردي الأحمر، الأصفر الدافئ

ألوان موضة شتاء 2023

قبل بداية الشتاء تقوم دور الأزياء العالمية بالإعلان عن ألوان موضة الشتاء، وهذا العام سيطرت الألوان الوردية وتمثلت في دار فالنتينو التي عرضت اللون الوردي بجميع درجاته، ومن أكثر الألوان انتشاراً في شتاء 2023 اللون الأحمر الوردي أو ما يسمى بلون التوت الأحمر وهو من الألوان الجريئة والجذابة يمكن استخدامها في طلاء الأظافر وأيضا الملابس كما يمكن تنسيقها في ألوان دهانات المنزل.

بالإضافة إلى اللون الأحمر الوردي هناك اللون الأصفر الدافئ وهو من ألوان موضة شتاء 2023 وظهر في العديد من دور الأزياء العالمية والمصممين المشاركين في أسبوع الموضة بباريس منهم جوروج حبيقة الذي استعان به في عروض طيور الفلامنجو كأحد الألوان الأساسية لشتاء 2023، وفقا لموقع Pinterest.

ملابس شتاء 2023 محجبات

تعد التنانير من أكثر ملابس شتاء 2023 للمحجبات انتشاراً، وإذا كنت تفضلين إطلالة أكثر احتشامًا فهي مثالية يمكن ارتداء التنانير الواسعة في الشتاء مع الأحذية والسترة، يمكنك إضافة حزام أو تخطيه للحصول على مظهر أكثر استرخاءً، ومن الألوان الرائجة فيها الأصفر الدافىء والرمادي.

السترات الطويلة الواسعة

تعد السترات كبيرة الحجم من موضة شتاء 2023، وهي الاتجاه الجديد هذا الموسم، وإذا كنت تتساءلين عن كيفية ارتدائها مع حجابك، تعاملي مع السترة كبيرة الحجم مثل الجاكيت، حيث يمكنك ارتداؤه مع بنطال أو تنورة إذا لم يكن البنطال مناسبًا لك، وتبدو السترات كبيرة الحجم أيضًا رائعة مع الفساتين.

موضة خريف 2022-2023

بالنسبة لموضة خريف 2022-2023 تأتي السترات الكارديجان في المقدمة، فهي ترتبط بكل من الشتاء والخريف ارتباطاً قوياً، ومن السهل جدًا تصميم السترات الكارديجان الصوف للشتاء وأيضا القطن للخريف لأنه متغير دائما، كما أنها تناسب جدا حجابك، يمكن أن ترتديه مع تنورة وربما حزام إذا كنت لا تحب المظهر الفضفاض، هناك طريقة أخرى لارتدائها وهي ارتداء البنطال، لكن هذه المرة جربي السترات المزخرفة ذات الزي الأحادي اللون لإطلالة جذابة.