احذرها.. حميات غذائية تضر بالكلى

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

اتباع نظام غذائي يحتوي على نسبة عالية من البروتين ما يزيد من خطر تكون الحصى في الكلى، وفق ما أعلن الدكتور عصمت غاليموف، أخصائي أمراض الجهاز البولي والذكورة.

وأشار:" إلى أن فقدان الوزن والامتناع عن تناول الدهون، يؤدي إلى تحرك الكليتين أو إحداهما من موضعها الطبيعي، وفقًا لما جاء في موقع "روسيا اليوم".

ويقول: إن "حمية كيتو الشائعة الغنية بالبروتينات، تشكل عبئا إضافيا على الكلى، وتزيد من خطر تكون الحصى فيها وتلفها".

وبالإضافة إلى ذلك، يؤكد الأخصائي على أنه لا ينبغي أبدا استخدام أدوية مدرة للبول لفترة طويلة من دون إشراف طبي، بهدف إنقاص الوزن. لأنه "يمكن أن يؤدي تناولها إلى قصور كلوي مزمن".

ووفقا له، تناول كمية زائدة من الكافيين يزيد العبء على أنسجة الكلى.

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