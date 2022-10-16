توقعات الأبراج وحظك اليوم 16-10: تحذير لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".

- برج الحمل:

مهنيًا: أنت في أفضل حالاتك اليوم، حاول استغلال طاقتك الإيجابية في تحقيق أهدافك.

عاطفيًا: تمر بيوم صعب، امنح نفسك قسطا من الراحة للانسجمام والتنزه مع شريكك.

ماليًا: تعمل بجد للوصول إلى هدفك في الاستقلال المالي.

- برج الثور:

مهنيًا: يوم جيد للتخطيط للمشروعات التي تريد تنفيذها منذ فترة.

عاطفيًا: لا تضيع وقتك في جذب انتباه الآخرين إليك.

ماليًا: تتعلم اليوم طرقًا جديدة ومبتكرة لزيادة دخلك.

- برج الجوزاء:

مهنيًا : ركز في تحقيق مشاريعك في العمل.

عاطفيًا: تبدو عواطفك مشوشة اليوم، لذا تجنب التحدث مع شريك حياتك، حتى لا تخسر علاقتكما.

ماليًا: أنت في أفضل حالاتك حاول جني المزيد من الأموال.

- برج السرطان:

مهنيًا: تشعر اليوم بالخمول والكسل، تحتاج إلى الاسترخاء والراحة قليلا.

عاطفيًا: تستمتع بمزاج جيد اليوم مع شريك حياتك.

ماليًا: هذا يوم جيد لإنهاء مشاريعك المالية والبدء في تنفيذ أخرى.

- برج الأسد:

مهنيًا: تسيطر عليك اليوم حالة من الحيوية والنشاط، استغلها في إنجاز مهام عملك.

عاطفيًا: تتخذ بعض القرارات السارة بشأن علاقتك بشريك حياتك.

ماليًا: ثق أن أمورك المالية ستستقر عن قريب.

- برج العذراء:

مهنيًا : تمتلك طاقة كبيرة في القدرة والتفكير في أمور مستقبلك، كن واثقا من النجاح.

عاطفيًا: يوم سيئ حيث تشعر بالتوتر والمشاحنات.

ماليًا: يمكن استخدام موهبتك للاستفادة على الصعيد المالي.

- برج الميزان:

مهنيًا : يجب أن تتحرك بسرعة لتحقيق أهدافك.

عاطفيًا : تحتاج لأخذ قسط من الراحة، وممارسة اليوجا والاسترخاء قدر الإمكان.

ماليًا: يمثل اليوم لك بداية فترة مالية جديدة.

- برج العقرب:

مهنيًا: سيطر على انفعالاتك وغضبك وحاول النظر للأمر بشكل إيجابي.

عاطفيًا: يحدث سوء تفاهم مع شريكك، وضح له الأمر وتعامل بحكمة وذكاء.

ماليًا: حاول التفكير لحل الأزمة المالية التي تمر بها.

- برج القوس:

مهنيًا : تحصل على مكافأة قد تغير حياتك، حاول استغلال الأمر قد المستطاع.

عاطفيًا: تريد قضاء وقت رائع مع أسرة شريكك.

ماليًا: تشعر أن أمر سيئ على وشك الحدوث، تجاهل الأمر وفكر بشكل إيجابي.

- برج الجدي:

مهنيًا : تشعر بالتوتر والضغط النفسي بسبب تراكم مهام عملك.

عاطفيًا: تشعر بحنين لحبيبك السابق، وتريد التحدث معه.

ماليًا: تفكر جيدًا في كيفية تسديد الديون المتراكمة.

- برج الدلو:

مهنيًا : يجب أن يكون معظم ما تتعلمه إيجابيا ومثيرا.

عاطفيًا: تأتي إليك رسالة تجعلك تشعر بالسعادة.

ماليًا: يوم رائع على الصعيد المالي، تحصل على مكافأة وثناء على تعبك في عملك.

- برج الحوت:

مهنيًا: أنت قادر هذا الأسبوع على طرح أفكارك بطريقة عملية.

عاطفيًا: من الأفضل أن تتحدث مع شريكك من القلب عما تشعر به.

ماليًا: حاول تغير طريقة تفكيرك في بعض الأمور المالية.