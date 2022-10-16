توقعات الأبراج وحظك اليوم 16-10: تحذير لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي
نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".
- برج الحمل:
مهنيًا: أنت في أفضل حالاتك اليوم، حاول استغلال طاقتك الإيجابية في تحقيق أهدافك.
عاطفيًا: تمر بيوم صعب، امنح نفسك قسطا من الراحة للانسجمام والتنزه مع شريكك.
ماليًا: تعمل بجد للوصول إلى هدفك في الاستقلال المالي.
- برج الثور:
مهنيًا: يوم جيد للتخطيط للمشروعات التي تريد تنفيذها منذ فترة.
عاطفيًا: لا تضيع وقتك في جذب انتباه الآخرين إليك.
ماليًا: تتعلم اليوم طرقًا جديدة ومبتكرة لزيادة دخلك.
- برج الجوزاء:
مهنيًا : ركز في تحقيق مشاريعك في العمل.
عاطفيًا: تبدو عواطفك مشوشة اليوم، لذا تجنب التحدث مع شريك حياتك، حتى لا تخسر علاقتكما.
ماليًا: أنت في أفضل حالاتك حاول جني المزيد من الأموال.
- برج السرطان:
مهنيًا: تشعر اليوم بالخمول والكسل، تحتاج إلى الاسترخاء والراحة قليلا.
عاطفيًا: تستمتع بمزاج جيد اليوم مع شريك حياتك.
ماليًا: هذا يوم جيد لإنهاء مشاريعك المالية والبدء في تنفيذ أخرى.
- برج الأسد:
مهنيًا: تسيطر عليك اليوم حالة من الحيوية والنشاط، استغلها في إنجاز مهام عملك.
عاطفيًا: تتخذ بعض القرارات السارة بشأن علاقتك بشريك حياتك.
ماليًا: ثق أن أمورك المالية ستستقر عن قريب.
- برج العذراء:
مهنيًا : تمتلك طاقة كبيرة في القدرة والتفكير في أمور مستقبلك، كن واثقا من النجاح.
عاطفيًا: يوم سيئ حيث تشعر بالتوتر والمشاحنات.
ماليًا: يمكن استخدام موهبتك للاستفادة على الصعيد المالي.
- برج الميزان:
مهنيًا : يجب أن تتحرك بسرعة لتحقيق أهدافك.
عاطفيًا : تحتاج لأخذ قسط من الراحة، وممارسة اليوجا والاسترخاء قدر الإمكان.
ماليًا: يمثل اليوم لك بداية فترة مالية جديدة.
- برج العقرب:
مهنيًا: سيطر على انفعالاتك وغضبك وحاول النظر للأمر بشكل إيجابي.
عاطفيًا: يحدث سوء تفاهم مع شريكك، وضح له الأمر وتعامل بحكمة وذكاء.
ماليًا: حاول التفكير لحل الأزمة المالية التي تمر بها.
- برج القوس:
مهنيًا : تحصل على مكافأة قد تغير حياتك، حاول استغلال الأمر قد المستطاع.
عاطفيًا: تريد قضاء وقت رائع مع أسرة شريكك.
ماليًا: تشعر أن أمر سيئ على وشك الحدوث، تجاهل الأمر وفكر بشكل إيجابي.
- برج الجدي:
مهنيًا : تشعر بالتوتر والضغط النفسي بسبب تراكم مهام عملك.
عاطفيًا: تشعر بحنين لحبيبك السابق، وتريد التحدث معه.
ماليًا: تفكر جيدًا في كيفية تسديد الديون المتراكمة.
- برج الدلو:
مهنيًا : يجب أن يكون معظم ما تتعلمه إيجابيا ومثيرا.
عاطفيًا: تأتي إليك رسالة تجعلك تشعر بالسعادة.
ماليًا: يوم رائع على الصعيد المالي، تحصل على مكافأة وثناء على تعبك في عملك.
- برج الحوت:
مهنيًا: أنت قادر هذا الأسبوع على طرح أفكارك بطريقة عملية.
عاطفيًا: من الأفضل أن تتحدث مع شريكك من القلب عما تشعر به.
ماليًا: حاول تغير طريقة تفكيرك في بعض الأمور المالية.