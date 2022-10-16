علامات على الرجل مراقبتها باستمرار.. قد تشير إلى العقم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

تظهر على بعض الرجال أعراض غريبة، قد تبدو في نظرهم غير مقلقة، لكنها ليست كذلك، حيث تشير إلى الإصابة بالعديد من الأمراض، ومنها:

تغييرات جلدية

قد يظهر على البعض تغير في ملمس الجلد حيث يكون أكثر خشونة، أو ظهور الشامات في مناطق متفرقة في الجسم، بالإضافة إلى الإصابة بالتقرحات التي لا تلتئم، قد تكون تلك العلامات إشارة على الإصابة بسرطان الجلد، ويجب عدم تجاهلها والتوجه للطبيب المختص، وذلك وفقًا لما ذكره cedars-sinai، healthline.

مشكلة في المنطقة الحساسة

قد تظهر بعض العلامات المختلفة في الخصيتين ومن بينها ظهور ورم، أو الشعور بألم التي يمكن أن تؤثر على الصحة الإنجابية في حالة عدم الاهتمام بعلاجها بشكل سريع، وقد تصل المضاعفات إلى العقم.

التبول المتكرر

هناك العديد من الرجال الذين يواجهون مشكلة عند التبول، بالإضافة إلى رغبتهم بشكل متكرر في التبول ويزداد الأمر سوءًا ليلًا، حيث يعتبر ذلك واحد من العلامات التي تشير إلى سرطان البروستاتا.

تغير الهرمونات

قد يواجه بعض الرجال وجود بعض التغييرات الهرمونية التي تؤثر على صحته، حيث يمكن أن يحدث خلل في هرمون الأستروجين ويحدث زيادة به، وبالتالي ينتج عن ذلك انخفاض في الرغبة الجنسية، كما قد يعانون من مشكلة في الخصوبة.

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