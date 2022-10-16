فوائد احتواء طبق طفلك على الخضروات.. «هتحافظ على صحته باقي حياته»

القاهرة - سمر حسين - ماما

الاعتناء بصحة طفلك من الأشياء المهمة التي يجب على كل أم أخذها في الاعتبار حفاظًا على صحتهم في كبرهم، وتناول الأطفال للخضروات مهم جدًا لصحتهم، يجب أن يعتادوا وجودها في جميع وجباتهم الغذائية، وذلك لأنها تتميز بسرعاتها الحرارية المنخفضة، ومصدر غني بالألياف والمياه، لمساعدتهم على أن ينشأوا بصحة جيدة.

أهمية تناول الخضروات للأطفال

يتجه أغلب الأطفال في هذه الأيام إلى تناول الأطعمة التي تحتوي على سرعات حرارية عالية وغير مفيدة للجسم مثل الوجبات السريعة والحلويات عالية السكر والغنية بالطاقة وذلك يمكن أن يضر بصحتهم فيما بعد، وحسب ما نشر على «DAILY MAIL» تشير أحد الأبحاث إلى أن اتباع نظام غذائي يحتوي على الخضروات منذ مرحلة الطفولة يعمل على حماية الجسم والحفاظ على صحته باقي حياته.

وأكد على ذلك محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية لـ«هن»، أنه من المهم تناول الأطفال الخضروات وتواجده في جميع الوجبات الغذائية بكمية كبيرة، لأنها تمد جسم الطفل بجميع العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها، فالخضراوات غنية بالفيتامينات والأملاح المعدنية التي تعمل على حماية كل جزء من الجسم، يفضل وجوده بطرق متنوعة لا تقتصر على السلطة فقط، كما أن تناول الخضروات طازجة أفضل من أن تكون مطبوخة لأنها ستقلل تأثير الفيتامينات التي تحتويها لكنها ستحافظ على الأملاح المعدنية كما هي.

ويختلف فوائد تناول الخضروات فيساعد الكالسيوم والفوسفور على نمو وتقوية العظام والأسنان، وكذلك الكاروتين الذي يحتويه الجزر لتقوية النظر والحفاظ عليه، والبوتاسيوم الذي يعمل على ضبط ضغط الدم وارتخاء العضلات، والحديد الذي يحافظ على أجسامهم من الأنيميا وفقر الدماء،والفيتامينات مثل «ب» فإنه مهم لتقوية الناقلات العصبية، وفيتامين «سي» فإنه مهم للجهاز المناعي، يعمل على تقويته وكذلك فهو مضاد للأكسدة ويحمي الجسم عند تعرضه للمواد الكيماوية.

اجعلي احتواء وجبة طفلك على الخضروات عادة منذ صغره

سيكون من الجميل تعويد طفلك منذ صغره على تناول الخضروات يوميًا، ويكون ذلك بمساعدة الآباء لهم ذلك منذ صغرهم بتقديم الخضروات دائمًا لهم في صحون وجباتهم لتسهيل أن تكون عادة لهم فيما بعد، فيمكن دمجها في جميع لوجبات مثل وجود شرائح الجزر والفلفل والخيار.