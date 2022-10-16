الامارات | Cloudventure خيارات مثالية للجري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت LOEWE تعاونها الثاني مع علامة On، الاسم الرائد في عالم الأحذية الرياضية، لابتكار التشكيلة الثانية من نموذج Cloudventure من الأحذية الرياضية المخصصة للجري بتصاميم مناسبة للسيدات والرجال.

ويجسّد التعاون الثاني المفاهيم الأساسية المشتركة بين العلامتين، حيث يطرح تصاميم جديدة بأسلوب يعيد تصور المهارات الحرفية، ويجمع ببراعة بين التطبيقات التقنية والأساليب اليدوية. وتقدم التشكيلة الجديدة إصدارات LOEWE من نموذج Cloudventure للأحذية الرياضية المميزة من علامة On، ضمن خمسة ألوان جديدة هي الأصفر والأسود والأبيض، وتدرجات متنوعة من البرتقالي والكاكي.

وتقدم الابتكارات الجديدة خيارات مثالية للجري والأنشطة الخارجية. وتتميز كل قطعة بتصميم فريد من نوعه، إذ تم ابتكارها باستعمال تقنيات On الشهيرة، مثل النعل المطاطي الخارجي المصنوع باستخدام تقنية MissiongripTM، وصفيحة النعل المتوسط المخفية والمبتكرة بتقنية SpeedboardTM، إضافةً إلى النعال الخارجية المضغوطة يدوياً بإيحاءات متموجة، وحلقات الثقوب النحاسية الخاصة بالرباط، وواقية الطين الأمامية بهيكل ملوّن أو غير لامع. أما مواد التغليف فهي مصنوعة من مواد قابلة لإعادة التدوير بالكامل.

وتركز صور الحملة الترويجية على التناسق والتناغم بين الألوان والتصاميم المميزة، حيث تظهر الأحذية الجديدة مع قطع من تشكيلة ما قبل ربيع وصيف 2023 من أزياء السيدات، وتشكيلة عرض أزياء الرجال من علامة LOEWE. وتعرض الصور مشاهد عفوية لعارضي وعارضات الأزياء في أماكن تصوير داخلية وخارجية بطابع حيوي مفعم بالألوان الجريئة. تتميز كل قطعة بتصميم فريد من نوعه، حيث تم ابتكارها باستعمال تقنيات On الشهيرة. #النصف الحلو