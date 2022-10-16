الامارات | المكسرات والفواكه المجففة بديل مثالي للوجبات الخفيفة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعدّ المكسرات والفواكه المجففة من الأغذية الصحية، ومصدراً أساسياً للكثير من العناصر الغذائية المفيدة والفيتامينات والمعادن والألياف، وهي بديل مثالي للوجبات الخفيفة عالية السعرات الحرارية.

وهنا أربع فوائد رئيسة لتناول المكسرات والفواكه المجففة:

تعزيز جهاز المناعة: تحتوي الفواكه المجففة على مركبات نباتية مفيدة، مثل مضادات الأكسدة الفعالة في تعزيز جهاز المناعة، ما يمنح الجسم قدرةً أكبر على مكافحة العدوى والفيروسات. وتحمي مضادات الأكسدة الموجودة في المكسرات، مثل الجوز واللوز، الخلايا من التلف من خلال مقاومتها لتأثيرات الجذور الحرة الضارة.

بديل طبيعي للسكر الصناعي: تساعد الفواكه المجففة، الغنية بالألياف والبوتاسيوم والعديد من العناصر الغذائية المعززة للصحة، في توازن معدلات السكر عن طريق إبطاء عملية الامتصاص، وتخفيف تأثير الكربوهيدرات على مستويات السكر في الدم.

الحفاظ على صحة العظام: تعزز الفواكه المجففة، الغنية بالبروتينات والكالسيوم وغيرها من المغذيات الدقيقة، صحة العظام، وتساعد على تقويتها. فعلى سبيل المثال، يحتوي المشمش والتين والتمر والبرقوق المجفف على مستويات عالية من الكالسيوم المفيد جداً للعظام.

المساعدة على خسارة الوزن: تساعد بعض الفواكه المجففة والمكسرات على خسارة الوزن عند تناولها باعتدال، بما في ذلك الزبيب والمشمش المجفف والتمر. وتشير الدراسات إلى أن الجسم لا يمتص كل السعرات الحرارية الموجودة في المكسرات، مثل اللوز والجوز والفستق والكاجو، ما يسمح بالحفاظ على جسم سليم دون زيادة في الوزن.

مصدر أساسي للكثير من العناصر الغذائية المفيدة والفيتامينات والمعادن والألياف.

الجسم لا يمتص كل السعرات الحرارية الموجودة في المكسرات ما يسمح بالحفاظ على الوزن دون زيادة.