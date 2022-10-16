الامارات | وجبة شاي بعد الظهر في فندق «إس إل إس دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجربة مميزة يتخلّلها احتساء الشاي الدافئ، وتناول الأطايب، والاستمتاع بمنظر أفق مدينة دبي من الأعلى في استراحة «إس بار» الفاخرة.

يدلّل الفندق الضيوف في مطعمه بالطابق 71 بفترة بعد ظهر لا مثيل لها، وسط ديكور فاخر وأجواء هادئة. ويستقبل الضيوف مع كوكتيل منعش عند الوصول قبل بدء وجبة الشاي، التي تشمل مأكولات خفيفة حلوة ومالحة تُقدَّم على صينية ثلاثية الطبقات من وحي فنّ الباروك، مصمّمة خصيصاً لفندق «إس إل إس دبي».

يحلو احتساء فنجان الشاي مع تشكيلة كلاسيكية من السندويشات المقطّعة إلى شرائح صغيرة، وتشمل سندويشات الجبنة الكريمية والخيار، وتارت كبد الإوز، وسندويشات بصطرمة اللحم الصغيرة.

أمّا قائمة الحلويات، فتضم تشكيلة من الحلويات اللذيذة، مثل تارت شوكولاتة فالرونا، وحلوى الميل فوي بالكراميل المملّح وأصابع البرالين بعجينة مقرمشة. كما يتم تقديم خبز البريوش وكعكة غوبلهوغف التقليدية، وتشكيلة من التارت على الطاولة، إلى جانب خبز السكونز الإنجليزي الساخن الطازج مع الكريمة والمربّى والزبدة، وتشكيلة منوعة من حلوى الماكرون الفرنسية.