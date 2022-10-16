الامارات | «بكسول» مجمّع الألعاب التفاعلي الأول من نوعه في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجمع بكسول للألعاب، المركز الاستثنائي للرياضة الإلكترونية وألعاب الواقع الافتراضي، عن موعد افتتاحه المرتقب في 28 أكتوبر في مشروع القناة، الوجهة المائية الأبرز من نوعها في أبوظبي.

ويوفر بكسول جايمنج وجهةً تفاعلية لعشاق الألعاب الإلكترونية من مختلف المستويات والأعمار، حيث يجمع اللاعبين والأهالي الراغبين في تجربة تقنية الواقع الافتراضي التفاعلية مع أبنائهم والأصدقاء القادمين للمشاركة في منافسات حماسية وقضاء أوقات ممتعة.

ويشارك اللاعبون في إحدى مهمات الواقع الافتراضي التي تهدف لإنقاذ كوكب بكسول الواقع في عالم الميتافيرس، في تجربة فريدة تروي حكاية نشوء عالم جديد وانهياره، والأفراد الذين قاموا بتأسيسه.

ويقدّم المركز أسعاراً مدروسة ومناسبة للجميع، تبدأ من 35 درهماً للجولة الواحدة. كما يمكن لمن يودّ قضاء يوم كامل في المركز اختيار ستوري مود واختبار تجارب الواقع الافتراضي الـ10 مقابل 250 درهماً. ويحتضن بكسول جايمنج منطقة ألعاب الواقع الافتراضي التي تلبي تطلعات اللاعبين على اختلاف مستوياتهم. كما يضمّ جناح الواقع الافتراضي 10 مغامرات حماسية مختلفة تشمل ألعاب الرماية والأفعوانيات الافتراضية والقفز المظلّي وجولات بين المجرات للوصول إلى الكوكب الجديد، بمساعدة مجموعة من المرشدين، حيث يمكن للضيوف ارتداء نظارات الواقع الافتراضي والانتقال إلى واقع جديد مليء بالمغامرات المشوّقة والاستثنائية.

وينفرد مجمّع بكسول جايمنج باحتوائه على واحدة من أكبر مساحات الألعاب في المنطقة مع شاشة LED قياس 78 متراً مربعاً، ومدعومةً بنظام متطور للصوت والإضاءة لتوفير تجربة استثنائية للضيوف.