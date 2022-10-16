الامارات | 500 إماراتية ينقلن مهارات تراثية للأجيال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يكشف التنوع الحرفي في دولة الإمارات عمق المعرفة، والالتزام والمهارات التي تتمتع بها الحرفيات الإماراتيات، ممن تجسد أعمالهن التاريخ والإرث الثقافي والفني.

وبمناسبة اليوم العالمي للحرف اليدوية، الذي يصادف الـ15 من أكتوبر من كل عام، كشفت ريم بن كرم، مديرة «نماء» للارتقاء بالمرأة، أنه تحت مظلة مجلس «إرثي» للحرف المعاصرة، تمكنت أكثر من 500 حرفية من إتقان الممارسات الحرفية التي تناقلتها الأجيال، والارتقاء بمهاراتهن اليدوية، فمن خلال حرف «السفيفة» و«التلي» و«الفروخة»، وغيرها من الحرف التقليدية، نجحت الحرفيات الإماراتيات في عرض ونقل هذه المعارف والحرف الفنية اليدوية للأجيال الشابة.

وأوضحت أن جماليات الحرف التقليدية الإماراتية تبرز من خلال 13 مجموعة أطلقها مجلس «إرثي» للحرف المعاصرة، تجسّد الهوية الثقافية والإرث الثقافي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومن خلال إعادة تصور الحرف الإماراتية برؤية معاصرة، نجح مجلس «إرثي» في بناء مستقبل مستدام للحرفيات وأسرهن من خلال هذا الإرث الحرفي.