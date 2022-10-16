الامارات | مهرجان الدُمى.. حكايا مشوقة من تاريخ الشعوب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستقطب مهرجان «بينالي الدولي للعرائس» المئات من الفنانين والمختصّين في مجال فن العرائس، وتحريك الدُمى، ويحظى هذا المهرجان باهتمام جمهور واسع من العالم، نظراً لما يتضمنه من عروض متنوّعة ومشوقة، تروي عشرات القصص التراثية والرمزية والأسطورية، التي يتم تجسيدها عبر الدُمى التي تصمم خصصياً لهذه المناسبة.