الامارات | قرويو الكاميرون يشتكون من فيلة تنازعهم مصدر رزقهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تذمر قرويون، يعيشون قرب متنزه وطني في جنوب الكاميرون، من الأذى اللاحق بمحاصيلهم جراء الحيوانات، خصوصاً الفيلة، فيما تحاول منظمة غير حكومية الحد من النزاعات بين البشر والحيوانات في المنطقة.

وفي كامبو، قرب الحدود مع غينيا الاستوائية، سُجّل نحو 20 شكوى من ضحايا في ثماني قرى لدى خدمات الحفظ في حديقة كامبو مان الوطنية، وهي غابة عذراء شاسعة، تفوق مساحتها 264 ألف هكتار، وموطن لأكثر من 200 فيل و500 غوريلا.

وبعد أسبوع من هجوم شنته فيلة على مزرعته، يكافح المزارع سيمبليس يومن، البالغ 47 عاماً، من أجل تخطي محنته، ويقول وهو يقف بجانب بقايا أشجار موز طحنتها الفيلة «بتنا على شفير الانهيار».

يشار أن 80 إلى 90% من الهجمات تُعزى للفيلة، فيما البقية تشنّها حيوانات أخرى، بينها الغوريلا والشمبانزي والجواميس.