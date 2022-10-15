طبيبة أورام توضح أعراض سرطان الثدي لدى الرجال: «بيحسبوه خراج»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يتصدر البحث عن أعراض سرطان الثدي لدى الرجال خلال شهر أكتوبر من كُل عام، فهو شهر التوعية بالمرض الخبيث، وما يُسمى بـ «أكتوبر الوردي»، وفقًا للمبادرة العالمية التي بدأ العمل بها على المستوى الدولي في أكتوبر 2006 حيث تقوم مواقع حول العالم باتخاذ اللون الزهري أو الوردي كشعار لها من أجل التوعية من مخاطر سرطان الثدي.

أعراض سرطان الثدي للرجال

وعلى الرغم من أن هذا النوع من السرطان مرتبط ارتباطًا كبيرا بالسيدات، إلا أن سرطان الثدي قد يحدث للرجال رغم أنه نادر الحدوث حيث تشكل حالات سرطان الثدي في الرجال في الوطن العربي فحسب تقرير السجل السعودي للأورام لعام 2010 فإن 24 حالة من أصل 1497 إصابة شخصت بسرطان الثدي بين السعوديين والسعوديات في ذلك العام.

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أعراض سرطان الثدي لدى الرجال

وفقًا لحديث الدكتورة نهى فؤاد رشاد، مدرس أورام بكلية الطب، لـ«هن» فإن سرطان الثدي يصيب الرجال كما يصيب السيدات، ولكن بنسبة أقل بكثير، إلا أن الثنائي يتفق بنفس الأعراض، والتي تتمثل في الآتي:

ظهور كتل في الثدي

تغيرات في جلد منطقة الصدر.

خروج إفرازات سائلة منه .

هل هناك سبب لسرطان الثدي لدى الرجال؟

أكدت الطبيبة أنه لا يوجد أسباب للإصابة، ونادرًا ما يكون وراثيا.

علاج سرطان الثدي لدى الرجال

أما عن مرحلة العلاج، فغالبًا لا يجوز سوى الاستئصال، ومن ثم رحلة العلاج المعتادة: «للأسف التشخيص بيكون متأخر جدًا، لأن الأغلب بيتعامل مع الكُتل دي على إنها خُراج، لكن الحقيقة لازم لو متعالجتش يتاخد عينة ويتحلل ليها».