بسبب سيطرة حماتها ..عروس تنتقم من أهل زوجها في حفل زفافها بهذه الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

عانت عروس من سيطرة الحماة وأقارب خطيبها، إلا أن وجدت الطريقة المثالية لمنع تدخلهم في حياتها، باختيار فستان الزفاف بـ اللون الأسود بدلًا من اللون الأبيض.

أوضحت المرأة، أن والدي شريكها أرادوا أن يتم حفل الزفاف بطريقتهم، كما حاولوا تخريب ترقيتها في وظيفتها، إذا لم تسمح لهم بالسيطرة على حفل الزفاف.

وأضافت: "أراد والدي خطيبي أن يتم على طريقتهم، لكنني رفضت، كان زوجي السابق يعلم أنني أعمل من أجل ترقية وأخبر والديه بذلك، لذا قرروا محاولة تخريب ترقيتي من خلال جعل زوجي يضايقني باستمرار في العمل، ويفتعل خلافات معي دائمًا حتي أكون مرهقًة جدًا بحيث لا يمكنني التركيز في العمل"، وفقًا لما ورد في موقع "indy100".

وتابعت: " أن خطيبها أخبرها بالفعل أن المضايقات والحجج ستتوقف إذا استسلمت لطريقتهم، وتركت والديه يخططان لحفل الزفاف,

لكن بدلاً من الاستسلام، خططت المرأة للانتقام قليلاً من خلال ارتداء فستان زفاف أسود بسعر رخيص في يوم زفافها، بينما اشترت فستان باهظ الثمن لارتدائه للعمل".

واستكملت: "قررت أن هذا الانتقام الصغير كان في محله، لقد وجدت فستانًا أسودًا مقابل 40 دولارًا عبر الإنترنت قبل أسبوع من الزفاف ليكون بمثابة فستان زفافي".

"قبل وقت قصير من الزفاف، أخبرني مديري أنه سيتم الإعلان عن ترقيتي في اجتماع في أسبوع الزفاف، لذلك قررت شراء فستانًا بقيمة 500 دولار لأرتديه لهذا العمل"، وفقًا لما ذكرته المرأة التي لن ترغب في الكشف عن هويتها.

وأوضحت أنها أخبرت الضيوف في حفل الزفاف عن تكلفة الفستان، قائلة: "حفلات الزفاف ليست مهمة بالنسبة لي بقدر أهمية وظيفتي، وهو ما أحرج أهل خطيبي السابق، ومن ثم أنهيت زواجي في الحفل وتركته".

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