بفستان قصير.. درة تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

نشرت الفنانة درة عدة صور لها عبر موقع التواصل الأجتماعي " إنستجرام"، خلال احتفالها بعيد ميلاد زوجها.



حيث ظهرت مرتدية بفستان سك قصير باللون الأسود مزود برافيل في آخره من تصميم azfactory، ويصل سعره إلى 15300 جنيه.



واختارت وضع مكياجًا ترابيًا بسيط ليناسب ملامحها الجميلة.



واعتمدت على ترك شعرها منسدلًا على الكتفين.



ونسقت مع الإطلالة حذاء لامع، مع مجوهرات ماسية تمثلت في قلادة واقراط واساور.



ونالت الإطلالة العديد من التعليقات : " قمر"، " أجمل واحدة في العالم"، " ملكة الأسود".