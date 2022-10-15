موقف مرعب.. امرأة تكتشف قطة داخل حائط الحمام المغطي بالجبس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

صدمت إمرأة تدعى" آشلين هادن" عندما عادت إلى منزلها ولم تجد قطتها وأكتشفت فيما بعد أن عامل البناء قد ألصق قطتها في جدار الحمام.

وقد قامت آشلين بتجديد حمامها مؤخرا، وعندما عادت من العمل ظلت تبحث عن قطتها ولكنها اكتشفت أن سترايبس كانت تموء (تصدر صوت) من خلف جدار حمامها المغطى بالجبس.

ولحسن الحظ، لم يكن الجدار خرسانيًا صلبًا لذا استطاعت آشلين بثقب الحائط لإخراج سترايبس، وفق ما أورد موقع " timesnownews".

وشاركت هذه الواقعة على تيك توك، وقالت إن قطتها ظلت عالقة خلف الجدار لمدة ثلاثة أيام دون وصول أي طعام إليها.

وتابعت:"قد قاموا عمال البناء بإزالة حوض الاستحمام ووضع دش جديد، وعندما نزل العامل لشراء على الطلاء، ترك فتحة الحائط مكشوفة".

وأضافت:" وأنا جالسة في المنزل أفكر وأحاول معرفة مكان قطتي سمعتها تصدر صوت من داخل الجدار".

وانتقد بعض المستخدمين السيدة لتركها القطة بمفردها في المنزل.

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