للسيدات.. حيل سحرية تساعد على تقليل مخاطر الإصابة بسرطان الثدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

لا يأخذ معظمنا علامات سرطان الثدي على محمل الجد، خاصة في العشرينات والثلاثينيات من العمر، ولكن وفقًا للدراسات الحديثة، مقارنة بالأجيال السابقة، فإن الأشخاص أكثر عرضة للإصابة قبل سن الخمسين.

في حين أن هناك بعض العوامل المتعلقة بالسرطان التي لا يمكننا تغييرها، مثل الجينات المحددة التي ورثناها، ومع ذلك، فإن قرارات نمط الحياة التي نتخذها في وقت مبكر من الحياة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على خطر الإصابة بسرطان الثدي في المستقبل، فيما يلي بعض أهم التغييرات في نمط الحياة التي يمكنك إجراؤها لتقليل خطر الإصابة بالمرض، وفقا لموقع timesofindia.

- وزن صحي ونظام غذائي

العلاقة بين وزن الشخص وخطر الإصابة بسرطان الثدي معقدة، الالتهاب الناجم عن كثرة الدهون يحفز نمو الورم ويساعد الخلايا السرطانية في الجسم، طوال حياتك، يُنصح بالحفاظ على وزن صحي واستهلاك أطعمة طازجة وصحية.

- الرضاعة الطبيعية

تشير غالبية الأبحاث إلى أن الوقت التراكمي لأكثر من عامين قد يقلل بشكل هامشي من خطر الإصابة بسرطان الثدي، تقلل الرضاعة الطبيعية من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 4.3٪ كل عام.

- الولادة في الوقت المناسب

يُنظر إلى الحمل المبكر قبل سن الثلاثين والولادة في الموعد المحدد على أنها تدابير وقائية يمكن اعتمادها للوقاية من سرطان الثدي، بشكل عام، يكون خطر الإصابة بسرطان الثدي أعلى قليلاً لدى النساء اللواتي أنجبن طفلهن الأول بعد سن الثلاثين أو لم يسبق لهن الإنجاب، يقلل الحمل المبكر والمتعدد من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

- تجنب شرب الكحول والتدخين

يرتبط الاستهلاك المفرط للكحول والتدخين المفرط بزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي، سيقل خطر إصابتك بالسرطان إذا قللت من شربك أو تجنبت التدخين أو أقلعت عن كليهما.

- ممارسة التمارين

يتم تعزيز الصحة البدنية والعقلية الكاملة للفرد والحفاظ عليها عن طريق التمرين، على الرغم من أنه من غير الواضح كيف ومقدار النشاط البدني الذي يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي، تشير الأبحاث إلى أن التمارين الرياضية تقلل من خطر الإصابة بنسبة 20 إلى 40 في المائة.

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