طريقة عمل هريسة الذرة.. حضريها في دقائق ومفيدة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبحث العديد من السيدات على طريقة عمل هريسة الذرة لتقديمها لأطفالها خلال وجبة الصباح قبل الذهاب للمدرسة، فالكثير منهم يفضل تناول المخبوزات مع الحليب أو العصائر الطبيعية كوجبة متكاملة بمذاق لذيذ.

طريقة عمل هريسة الذرة

ويقدم «هن» في السطور التالية، طريقة عمل هريسة الذرة للشيف نجلاء الشرشابي، التي قدمتها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بخطوات بسيطة وسهلة.

مقادير طريقة عمل هريسة الذرة

كوب دقيق.

عدد 3 بيضات

كوب سميد.

كوب جوز هند.

كوب سمنة.

كوب ماء.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح.

كوب سكر.

شربات.

طريقة عمل هريسة الذرة

- في وعاء عميق، أخلطي دقيق الذرة والسميد وجوز الهند والسمنة والماء والبيكنج بودر.

- في الخلاط الكهربائي، اخلطي البيض مع الفانيليا والملح والسكر.

- يقلب الخليط السابق جيدًا، مع الخليط الثاني، ويصب في صينية مستطيلة مدهونة سمنة، ويوضع جوز هند على الوجه.

- ادخلي الصينية الفرن حتى تمام النضج ثم تقدم.

طريقة أخرى لعمل هريسة الذرة

المكونات:

كوب من دقيق الذرة

كوب من الدقيق الأبيض

ثلاثة أرباع كوب من اللبن

كوب وربع الكوب سكر

نصف كوب من الزيت

ملعقتان صغيرتان من الباكنج باودر

4 وحدات من البيض

طريقة عمل هريسة الذرة

في البداية نخلط الزيت مع كل من السكر واللبن والبيض والفانيلا في خلاط كهربائي.

أضيفي للخليط السابق، دقيق الذرة والدقيق الأبيض والبكينج باودر.

اخلطي الخليطين جيدًا، حتى تمام النضج.

صبي الخليط في صينيه وادخليها الفرن.

انتظري حتى تمام النضج وتقدم ساخنة.