توقف قلبها 25 دقيقة.. من هي جومانا ياسر بطلة الترايثلون العائدة من الموت؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة واسعة من الجدل والتأثر سببتها جومانا ياسر عبد اللطيف، بطلة مصر في الترايثلون، بعد تعرضها لأزمة صحية خطيرة خلال الأيام الماضية، أدت لدخولها إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات بمحافظة الإسكندرية، إذ توقف قلبها لمدة 25 دقيقة.

وتعرضت جومانا ياسر، للإغماء ثم التشنج، وتوقف عضلة القلب تمامًا، لتتعالى أصوات الدعاء التي دًشنت على مواقع التواصل الاجتماعي، على أمل شفائها، قبل أن تتحسن حالتها خلال الساعات الماضية.

الحالة الصحية الخطيرة للاعبة جومانا ياسر

وكان الإعلامي أحمد شوبير، كشف عن الحالة الصحية الخطيرة للاعبة، قائلًا: «تم نقلها بشكل سريع بأحد المستشفيات في الإسكندرية، والقلب كان شبه متوقف لمدة 25 دقيقة، دخلت غرفة الرعاية المركزة، والأكسجين لم يكن يصل للمخ، مما أدى لبعض التليفات، حالتها كانت صعبة، ربنا كان في عونها، بعد 8 أيام في الرعاية المركزة».

عودة جومانا مجددا للحياة

وعلى الرغم من إعلان المستشفى في البداية عن خطورة الوضع، وتوقف عضلة القلب، عادت بطلة مصر للحياة، بعد ما يقرب من 25 محاولة لإنعاش القلب.

من هي جومانا ياسر العائدة من الموت؟

وتصدر اسم اللاعبة جومانا ياسر عبد اللطيف، التي تعد واحدة من أشهر وأفضل لاعبات رياضة الترايثلون، وقت الواقعة وخلال الساعات الماضية بعد تماثلها الشفاء.

لاعبة منتخب مصر في الترايثلون

تبلغ 19 عامًا

حققت 31 ميدالية على صعيد بطولات الجمهورية

حصلت على 5 ميداليات أفريقية وعربية

درست في الجامعة اليابانية وهي في عامها الدراسي الثاني

منذ حوالي 10 أيام، وأثناء التمرين، سقطت جومانا فجأة ودخلت في حالة تشنج وفقدان للوعي أدت إلى توقف عضلة قلبها.

تعرضت يوم 23 سبتمبر الماضي، للإصابة بتشنجات حادة خلال التدريبات التي كانت تخوضها استعداداً للمشاركة في البطولة الرياضية المقبلة.

سقطت على الأرض مغشية عليها بعد ثوانِ معدودة من فقدان التوازن.

توقفت عضلة القلب بشكل كامل لديها قبل أن تعود مجددًا للحياة.

استغرقت حوالي 25 دقيقة باستخدام الإنعاش القلبي والصدمات الكهربائية.

قضت أكثر من 15 يوماً داخل العناية المركزة في المستشفى.