بعد إصابة شيرين عبد الوهاب.. كل ما تريد معرفته عن قطع الرباط الصليبي

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعاني الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد إصابتها بالرباط الصليبي، إذ تعرضت قدمها للانزلاق بمنزلها، ما يحتاج إجراء عملية عاجلة بسبب الإصابة، عقب نقلها على الفور إلى المستشفى.

كل ما تريد معرفته عن إصابة الرباط الصليبي

وعقب إصابة الفنانة شيرين عبد الوهاب به، بدأ العديد يبحث عن الرباط الصليبي، إذ اقترنت تلك الإصابة دومًا بلاعبي الكرة في مصر والعالم.

وكان الدكتور، محمد عابدين، أستاذ جراحة العظام، أكد من قبل في لقاء تلفزيوني، أن الرباط الصليبي يمكن أن يصيب الشخص العادي، وليس لاعبي الكرة فقط، بسبب الحركة الخاطئة: «ممكن يكون الشخص لف جسمه بشكل خاطئ، أو بسبب الجري، ولو عضلة الساق مش جاهزة وممتصتش الحركة دي طبيعي هيُصاب بالرباط الصليبي».

وعن الإصابة نفسها، قال: «لكل ساق رباطين أمامي وخلفي بيمنعوا حركة الركبة الزائدة، أو غير طبيعية وغير منطقية، لكن لو لف أو جري بشكل غلط، بيحصل الإصابة في الأمامي».

أعراض الرباط الصليبي

بحسب موقع «مايو كلينك»، الأمريكي الطبي المتخصص، فإن علامات إصابة الرباط الصليبي الأمامي ما يلي:

صوت فرقعة مرتفع أو إحساس «فرقعة» في الركبة.

ألم شديد وعدم القدرة على مواصلة النشاط.

تورم سريع.

فقدان نطاق الحركة.

شعور بعدم الاستقرار مع تحمل الوزن.

أسباب الإصابة بالرباط الصليبي

قد تحدث إصابات الرباط الصليبي عادة أثناء ممارسة الرياضة وأنشطة اللياقة التي قد تضغط على الركبة، ولكن يحدث الإصابه في الأمور الآتية:

التباطؤ فجأة

تغيير الاتجاه (القطع).

التمحور مع قدمك المثبّتة بإحكام.

هبوط من قفزة.

التوقف فجأة.

تلقي ضربة أو اصطدام مباشر في الركبة.

تلف الرباط

حدوث تمزق جزئي أو كامل للأنسجة.

العلاج والوقاية من الرباط الصليبي

إذا أحدثت الإصابة ظهور علامات أو أعراض إصابة الرباط الصليبي الأمامي، عليك الذهاب للمتخصص والحصول على العلاج المناسب، الذي يتوقف على شدة إصابة الرباط الصليبي الأمامي، فيمكن أن يكون مجرد تمارين الراحة وإعادة التأهيل أو الجراحة لاستبدال الرباط الممزق متبوعًا بإعادة التأهيل.

وحول الوقاية من حدوث الرباط الصليبي، يمكن أن تتمثل في التمارين المناسبة لتقليل مخاطر إصابة الرباط الصليبي الأمامي.