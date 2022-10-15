خذ هذه التحذيرات على محمل الجد.. 10 أعراض غير متوقعة لسرطان الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

- ما هو سرطان الدم؟

اللوكيميا هو أحد أنواع سرطان الدم الناجم عن ارتفاع عدد خلايا الدم البيضاء في الجسم.

- الأعراض:

يمكن أن تسبب الأنواع المختلفة من سرطان الدم مشاكل مختلفة، قد لا تلاحظ أي علامات في المراحل المبكرة، عندما تكون لديك أعراض، فقد تشمل:

• ضعف أو تعب.

• كدمات أو نزيف بسهولة.

• حمى أو قشعريرة.

• الالتهابات الشديدة أو المتكررة.

• ألم في العظام أو المفاصل.

• الصداع.

• التقيؤ.

. فقدان الوزن.

• التعرق الليلي.

• ضيق التنفس.

• تورم الغدد الليمفاوية أو أعضاء مثل الطحال.

- الأسباب وعوامل الخطر:

قد تؤدي بعض الأشياء إلى حدوثه، قد تكون معرضًا لخطر أكبر إذا:

- التدخين.

- التعرض للكثير من الإشعاع أو لمواد كيميائية معينة.

- الخضوع للعلاج الإشعاعي أو العلاج الكيميائي لعلاج السرطان.

- لديك تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الدم.

- لديك اضطراب وراثي مثل متلازمة داون.

- كيف يحدث سرطان الدم؟

يحتوي الدم على 3 أنواع من الخلايا: خلايا الدم البيضاء التي تقاوم العدوى، وخلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين، والصفائح الدموية التي تساعد على تجلط الدم.

عندما يكون لديك سرطان الدم، فإن جسمك ينتج خلايا بيضاء أكثر مما يحتاج.

لا تستطيع خلايا سرطان الدم هذه محاربة العدوى كما تفعل خلايا الدم البيضاء الطبيعية.

بمرور الوقت، قد لا يكون لديك ما يكفي من خلايا الدم الحمراء لتزويد الأكسجين، أو الصفائح الدموية الكافية لتخثر الدم ، أو ما يكفي من خلايا الدم البيضاء الطبيعية لمكافحة العدوى.

- أنواع اللوكيميا:

ابيضاض الدم الليمفاوي الحاد ( ALL ): هذا هو الشكل الأكثر شيوعًا لسرطان الدم في مرحلة الطفولة، يمكن أن ينتشر إلى العقد الليمفاوية والجهاز العصبي المركزي .

ابيضاض الدم النقوي الحاد ( AML ): الشكل الثاني الأكثر شيوعًا لسرطان الدم في مرحلة الطفولة وهو أحد أكثر الأشكال شيوعًا بين البالغين.

ابيضاض الدم الليمفاوي المزمن ( CLL ): يحدث لدى البالغين، ستكون بعض أنواع CLL مستقرة لسنوات ولن تحتاج إلى علاج، لكن مع الآخرين، لا يكون جسمك قادرًا على تكوين خلايا دم طبيعية ، وستحتاج إلى العلاج.

ابيضاض الدم النقوي المزمن ( CML ): قد لا تظهر عليك أعراض ملحوظة، قد لا يتم تشخيصك به حتى إجراء فحص دم روتيني، الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكثر يكون لديهم مخاطر أعلى من هذا النوع.

- العلاج:

يعتمد العلاج الذي تحصل عليه على نوع سرطان الدم الذي تعاني منه، ومدى انتشاره، ومدى صحتك، الخيارات الرئيسية هي:

العلاج الكيميائي.

إشعاع.

العلاج البيولوجي.

زرع الخلايا الجذعية.

الجراحة.

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