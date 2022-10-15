مفاجأة غيرت حياته.. رجل يعثر على آلاف الدولارات مخبأة في مكان غير متوقع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

توقفت النافذة الكهربائية الخاصة بسيارة أحد الأشخاص، فقرر فحصها بنفسه لصيانته، لكنه وجد شيء غير مألوف.

ووفقًا لموقع "buzznicked"، بدأت القصة، عندما أحضر الرجل أدواته لإزالة غطاء باب السيارة، لكنه لاحظ وجود طبقة بلاستيكية داخل الباب، فحاول إخراجها.

بعد تقشير البطانة البلاستيكية من خلف لوح الباب، لاحظ وجود كيس أسود اللون يبدو أنه سبب هذه المشكلة.

واعتقد في البداية أنها مجموعة من المخدرات، لكن عندما قام بفتحه للتأكد من محتوياتها، وجد أنه حقيبة تحتوي على آلاف من الدولارات.

ومن ثم، حاول الاتصال بالشرطة، ولم يذكر المبلغ الإجمالي الذي وجده.

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