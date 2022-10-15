نصائح نفسية للحامل لأول مرة.. ابعدي عن القلق والضغوط

القاهرة - سمر حسين - ماما

تحمل المسؤولية بالحمل الأول، من الأشياء التي تضع الأعباء على الأمهات، لأنه يحتاج إلى شخص واع يدرك ما هو مقبل عليه لمعرفة كيفية التعامل معه ولكيفية تنظيم الحياة أيضًا، وهي معادلة صعبة لا تستطيع كل الأمهات تحقيقها، بالاهتمام بمنزلها وأولادها وزوجها، لكنها مع كل تلك الاهتمامات تهمل نفسها، وقد يؤثر ذلك على صحتها النفسية وطاقتها وتنظيم حياتها.

أهمية اهتمام المرأة بصحتها النفسية عند حملها الأول

تبدأ مسؤوليات الأم منذ حملها لطفلها الأول، لذلك نصح إبراهيم مجدي استشاري الطب النفسي بجامعة عين شمس، في تصريحات لـ«هن» أن يكون لدى الأم دراية بما هي قادمة عليه، فيجب أن تأخذ النصائح من والدتها أو أختها أو أحد أقاربها لمعرفة كيفية تنظيم حياتها فيما بعد، ويجب عليها في فترة حملها الابتعاد عن الضغوطات وممارسة تمارين الاسترخاء، لأن العامل النفسي الجيد لها يساعد على سهولة ولادتها وتجنب التعرض لاكتئاب ما بعد الولادة، ويفضل أن تستعين بمربية معها لتخفيف الحمل عليها وتجنب تعرضها لاضطرابات القلق.

منزل ناجح بصحة نفسية للأم

تزداد مسؤولية الأم عند كبر الأولاد ووصولهم لمرحلة الدراسة، ذلك باهتمامها بمنزلها وأولادها ومذاكرتهم وزوجها، ليكونو في أحسن حال ونجاح دائمًا، لكن تنسى الأم حينها نفسها والاهتمام بصحتها النفسية بتعرضها للضغوطات وأشغالها الدائمة، فإذا شعرت بفقدان طاقتها أوالاكتئاب، يحدث خلل في نظام المنزل وطاقته أيضًا، ولتجنب وصول الأم لتلك المرحلة يجب عليها أولًا تنظيم وقتها وتقسيم المهام، وإلى جانب ذلك تعطي لنفسها على الأقل ربع ساعة يوميًا تفصل نفسها فيها عن ضغط المنزل لتفعل أي شيء تفضله، مثل مشاهدة التلفاز وتناول طعامها المفضل أو الخروج للتمشية، فإن ذلك يمدها بالطاقة لتصبح قادرة على الاهتمام بمنزلها وتستطيع أن تدير منزلها بصحة نفسية جيدة.