فوائد مذهلة لتناول عصير القصب مرتين أسبوعيا.. يقي من السرطان

القاهرة - سمر حسين - صحة

عصارة قصب السكر، نبات يستخرج منه السكر الذي نستخدمه عادة في المأكولات والمشروبات، ولكن هل تناول عصير القصب مفيد؟، وما الكمية المطلوبة منه؟، يستعرض التقرير التالي أبرز فوائد عصير القصب وتأثيره المذهل على الجسم بحسب دكتورة إنجي الليثي أخصائية التغذية العلاجية خلال أحد اللقاءات التليفزيونية.

تأثير تناول عصير القصب على الجسم

عصير القصب، له العديد من الفوائد بداية من مضغ عود القصب نفسه للأطفال خاصة في مرحلة التسنين للمساعدة في نمو الأسنان، لأنه به العديد من الفيتامينات والمعادن مثل المغنسيوم والبوتاسيوم وهو أيضًا مضاد للأكسدة.

يحتوي العصير على نفس الفوائد الموجودة في عود القصب، ولكن يجب شربه طازجًا ولا يُترك لأكثر من 24 ساعة لأن به كربوهيدرات ومستوى الجلايسيمي به قليل، ولذلك يتغير لونه، وتتغير فوائده، وبمجرد تغير لونه يمكن أن تقل فوائده.

يساعد عصير القصب على تخفيف الالتهابات في أي منطقة في الجسم، سواء في البرد أو المفاصل وغيرها من الالتهابات لأنه مضاد للأكسدة.

عصير القصب مفيد لتقليل آلام الدورة الشهرية، نظرا لأن 70% منه ماء، وبالتالي يعوض ما تفقده الأنثى خلال الطمث.

عصير القصب يقي من السرطان

عصير القصب يحتوي على كالسيوم ويقي من السرطانات المخلتفة للرجال والنساء، و70% منه ماء، و12% ألياف، والمتبقي سكر، وهو فاتح للشهية لأن به سكر، بالتالي يفضل عدم الإفراط في تناوله لتجنب زيادة الوزن.

يفضل تناول عصير القصب مرتين في الأسبوع فقط، في كل مرة كوب واحد، للتمتع بفوائده العديدة دون ضرر.