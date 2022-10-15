توقعات الأبراج لمباراة الأهلي والاتحاد المنستيري: "أكثر من هدف وفريق مشتت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مع نظيره فريق الاتحاد المنستيري التونسي اليوم السبت في إياب الدور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة اليوم السبت عند تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة.

وسوف تُقام مباراة النادي الأهلي ضد نظيره فريق لاتحاد المنستيري التونسي اليوم السبت في دوري الأبطال على ستاد السلام.

ومن المقرر أن تُذاع مباراة النادي الأهلي ضد نظيره فريق الاتحاد المنستيري التونسي عبر شاشة قناة أون تايم سبورت.

وتولى المعلق المتميز أيمن الكاشف مهمة إذاعة مباراة الأهلي ضد نظيره فريق الاتحاد المنستيري التونسي في دوري أبطال أفريقيا اليوم السبت.

وتواصل الخليج 365 مع خبير الأبراج محمد صبحي، ليكشف لنا توقعات المباراة، حيث أشار إلى أن المباراة ستشهد تغيرات كثيرة في تشكيل الفريقين.

وسيكون لدي فريق النادي الأهلي القدر الأكبر من التركيز، أما فريق الاتحاد المنستيري سيكون مشتت وسيحاول جاهدا استغلال أي فرصه للصعود.

ولكن في الغالب سيقوم فريق الأهلي بتسجيل أهداف، ما يجعل فريق الاتحاد المنستيري يشعر بحالة انهيار واستسلام.

بالإضافة إلى ذلك قد نشاهد تجاوزات وحالة فوضى وشجار بين اللاعبين في المباراة.

وأوضح خبير الأبراج في نهاية حديثه، أن النتيجة المتوقعة هي فوز النادي الأهلي بأكثر من هدف.

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