أفضل طريقة لخسارة الوزن والتخلص من الكرش.. 3 نصائح لتحقيق نتائج سريعة

القاهرة - سمر حسين - صحة

خسارة الوزن تشغل الكثير من راغبي الرشاقة، إذ يتبعون نظام غذائي صحي مرهق لتحقيق الهدف المنشود، وهناك بعض النصائح والتمرينات التي يمكن اتباعها للوصول للنتائج المرجوة بسهولة وخلال فترة زمنية قليلة، وفيما يلي، أفضل طريقة لخسارة الوزن في زمن قياسي بحسب موقع هيلث لاين الطبي المتخصص والدكتور أحمد صبري استشاري أمراض السمنة.

أفضل طريقة لإنقاص الوزن للنساء

هناك عددًا من النصائح يمكن للنساء اتباعها للوصول إلى أفضل طريقة لـ خسارة الوزن، بينها الآتي:

- التوقف عن تناول الأكل المصنع، مثل السويس والهامبرجر لإنجاح الدايت.

- التوقف عن تناول الأكل الجاهز أو الوجبات سريعة التحضير.

- التوقف عن تناول السكر واستبدالة بالمحليات بدون سعرات حرارية.

- التقليل قدر الإمكان من تناول النشويات والمخبوزات والأرز والمكرونة، وتناولها في حدود السعرات فقط.

- تناول من 3 إلى 4 لتر من الماء يوميًا.

- تناول المشروبات الصحية مثل الأفوكادو، والزنجبيل، والقرفة.

- تناول كثير من الفواكه والخضروات خلال الدايت، ولكن يجب النظر إلى طبيعة الفواكه كي لا تكون مليئة بالسكر.

- تناول الألياف والحبوب الكاملة والمكسرات وإدخالها ضمن نظامك الغذائي نظرًا لفوائدها الكبيرة وقدرتها على إشعارك بالشبع.

- ممارسة الرياضة لنصف ساعة على الأقل يوميًا.

متى تظهر خسارة الوزن؟

عادة ما يظهر في البداية نزول كبير في الوزن فجأة خاصة بعد الاتجاه لتناول الأكل الصحي بعد الوجبهات الجاهزة واللحوم المصنعة، ويمكن أن يبدأ ظهور فقدان الوزن بعد 3 أسابيع إلى 40 يومًا من اتباع حمية غذائية جيدة وممارسة الرياضة حتى لو بقدر قليل.

خسارة الوزن في شهر

خلال شهر واحد، يمكن أن تظهر نتائج ملموسة لخسارة الوزن، ولكن ليس الوزن كله، إذ إنّ شهر يعتبر مدة زمنية قليلة للغاية، ولكن يجب التحلي بالصبر، فهي رحلة طويلة وتحتاج إلى التزام كي تؤتي ثمارها، وخلال شهر يمكنك أن تفقد 4 أو 5 كيلو من وزنك في حالة الالتزام التام بالدايت ونظام السعرات الحرارية.

أفضل طريقة لإنقاص الوزن والكرش

تعتبر أفضل طريقة لإنقاص الوزن والتخلص نهائيًا من الكرش، هي عمل تمرينات رياضية بسيطة لمنطقة البطن، مثل السكرانشيز، وكذلك المشي السريع يساعد على نزول الوزن بشكل كامل، ومن بين النصائح للتخلص من الكرش البعد نهائي عن تناول المشروبات المعلبة لأنها تحتوي على كميات كبيرة من السكر، واستبدلاها بالمشروبات العشبية والطبيعية التي تساعد بدورها على التخلص من دهون الكرش، مثل القرفة والزنجبيل وشاي البابونج والكمون وغيرها من المشروبات الهامة للتخلص من البطن.

ثلاث أشياء تساعد في نزول الوزن

- الماء

يعتبر الماء من أكثر الأشياء التي تساعد على خسارة الوزن، ويجب الالتزام بشرب من 3 إلى 4 لترات من الماء في اليوم لخسارة الوزن والتمتع بصحة جيدة.

- ممارسة الرياضة

التحرك وممارسة الرياضة حتى لو لنصف ساعة في اليوم من أكثر الأشياء التي تساعد كذلك في خسارة الوزن، واتباع نمط حياة صحي مثل النوم بشكل كافي وأكل العنصار الغذائية المفيدة كل تلك أشياء تساعد في خسارة الوزن.

- تجنب الإحباط

في حالة لم تخسر الوزن الذي تستهدفه يمكنك الصبر لمدة أطول بدلًا من الشعور بالإحباط، إذ إنّ الإحباط يتسبب في الأكل العاطفي وبكميات كبيرة، وفي نهاية المطاف تكتسب الوزن بدلًا من خسارته.