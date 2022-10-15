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طريقة عمل البريوش المسكر في البيت بسهولة.. «مش هياخد منك دقايق»

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

البريوش

خبز البريوش مشهور في أيام شم النسيم، إلا أنه نوعًا من أنوع الخبز يمكنك عمله في البيت بسهولة وحشوه بالحشوات المفضلة مثل المربى والشوكولاتة وزبدة البسكويت وغيرها من الطرق الأخرى، وفيما يلي، طريقة عمل البريوش في البيت بحسب الشيف نجلاء الشرشابي.

طريقة عمل البريوش

فيما يلي أسهل طريقة لعمل البريوش:

500 جرام من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الملح.

40 جرامًا من السكر.

250 ملي من الحليب للخبز.

ملعقة كبيرة من الخميرة للخبز.

ثلاث بيضات.

90 جرامًا من الزبدة الذائبة بدرجة حرارة الغرفة. 

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طريقة التحضير

- يُخلط الدقيق، السكر، الخميرة ثم البيض في العجانة، ويمكنك عملها بيديك. 

- تُضاف الزبدة والملح والحليب تدريجيًا مع العجن لمدة 15 دقيقة تقريبًا.

- تُرفع العجينة من العجانة وتوضع في وعاء تغطى وتترك لتختمر ويتضاعف حجمها.

- تُشكل العجينة كرات صغيرة أو توضع في صينية الكيكة الإنجليزية، وتترك مرة أخرى لتختمر ويتضاعف حجمها.

- يُدهن وجه العجين بالبيض المخفوق مع القليل من الحليب والسكر.

- تُخبز في فرن ساخن لمدة 20 الى 25 دقيقة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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