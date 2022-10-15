حاسبة الحمل تحدد موعد الولادة.. «تابعي خطوة بخطوة»

القاهرة - سمر حسين - ماما

منذ بداية اليوم الأول للحمل، تبدأ السيدات في حساب مدة الحمل والولادة، الذي يبدأ فعليًا منذ انقطاع الدورة الشهرية، ولها أكثر من طريقة للحساب، لكن بشكل عام تبحث الأمهات عن أبسط طرق حاسبة الحمل حتى لا تنساها في يومها الملئ بالأعمال المنزلية، وعلى الرغم من توافر الكثير من التطبيقات الخاصة بحاسبة الحمل إلا أن هناك الكثيرات ممن لا يعرفن طريقة استخدامها، لهذا يعرض «هن» في التقرير التالي، حاسبة الحمل وحساب موعد الولادة، وفقًا لموقع «what to expect».

حاسبة الحمل بالأسابيع والشهور

أولًا، حاسبة الحمل والولادة بالأسابيع والشهور، هي واحدة من الوسائل البسيطة والسهلة لمتابعة الحمل أولا بأول، إذ يمكنك الاستعانة بها من خلال تدوين موعد بداية الدورة الشهرية، ومدة استمرارها في جدول بسيط، أو من خلال ملاحظة السيدات والفتيات للإفرازات التي تخرج من منطقة المهبل، إذا كانت لزجة فهذا يعني ضعف حدوث الحمل، أما في حالة وجود إفرازات شفافة فإنه يعني اقتراب موعد الولادة، وذلك وفقاً لموقع «Very Well Family».

بالإضافة إلى ذلك، يجب ملاحظة درجة حرارة الجسم من وقت إلى آخر؛ نظرًا لأن عملية التبويض تسبب حدوث ارتفاع خفيف في درجة الحرارة، لذا عليك تسجيل درجة حرارتك يوميًا عقب الاستيقاظ مباشرة.

حساب موعد الولادة

بمتابعة حاسبة الحمل أولًا بأول وأيضا استشارة الطبيب الخاص بك، يمكنك التعرف على موعد الولادة بسهولة كما يمكنك معرفة نوع الجنين من خلال ملاحظة مجموعة من العلامات الأولية التي أوضحتها الدكتورة سارة سعيد أخصائي النسا والتوليد والتجميل النسائي، خلال حديثها مع «هن»، قائلة: «الحالة النفسية والمزاجية للأمهات، إذا كانت حالتها سيئة يقال إن الحمل ذكر، وفي حالة عدم حدوث الأعراض الكاملة للحمل مثل القيء الصباحي، فإنها حامل في ولد، من العلامات أيضًا أنه عندما يظهر على الحامل زيادة في إفراز هرمون الذكورة، مثل كثافة شعر الجسم، أو زيادة كلف الحمل».

حاسبة الحمل الأمريكية

بالنسبة لحاسبة الحمل الأمريكية، فهي تتمثل في مجموعة خطوات، أولها، عمل جدول للحمل يجري فيه تسجيل الآتي:

- أولًا الفترة الأخيرة: وهي تاريخ ميعاد الحمل الأخير سواء كان طبيعي أو طفل أنابيب والموجات فوق الصوتية، والفترة الأخيرة تعني اليوم الأول من آخر فترة حمل، وتستمر معظم حالات الحمل حوالي 40 أسبوعًا أو 38 أسبوعًا من الحمل، لذلك عادةً ما تكون أفضل طريقة لتقدير موعد ولادتك هي حساب 40 أسبوعًا، أو 280 يومًا، من اليوم الأول من آخر دورة شهرية لك.

- اليوم الأول من آخر دورة شهرية.

- مدة الدورة الشهرية.