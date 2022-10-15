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الامارات | إزالة 23 عدسة لاصقة من عين امرأة

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شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 23 عدسة لاصقة من عين امرأة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 15 أكتوبر 2022

نشرت طبيبة مقطعا غريبا ونادرا لسيدة  نست 23 عدسة لاصقة في عينها، وفق ما نقلت شبكة "سكاي نيوز".

ويظهر الفيديو، المنشور على إنستغرام، الدكتورة كاترينا كورتيفا وهي تزيل العدسات اللاصقة من عين المرأة، التي بدت متقدمة في العمر.

وانتشر المقطع بسرعة كبيرة وحقق حتى الآن أكثر من مليون مشاهدة.

وحسب ما قالت كورتيفا، فإن المريضة وضعت مجموعة من العدسات اللاصقة لمدة 23 يوما على التوالي، وكانت تنسى أن تزيل القديمة قبل وضع الجديدة، مما أدى إلى تراكمها في عينيها.
وأضافت: "هذا أمر نادر! كانت تنسى إزالتها في الليل، وتضع واحدة جديدة كل صباح لمدة 23 يوما".وتابعت: "كان علي استخدام أداة جراحية دقيقة للغاية، ملقط مجوهرات، لإزالة كل العدسات اللاصقة المتراكمة".

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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