للرجل.. احرص على تناول عصير الطماطم لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

الطماطم من أكثر أنواع الخضراوات التي تدخل في إعداد العديد من الأطعمة، غير إن تناوله كعصير بصورة منتظمة يحسن عملية الهضم ويؤثر إيجابيا في صحة الرجال.

وتوضح الدكتورة يلينا سولوماتينا خبيرة التغذية الروسية، أن عصير الطماطم يحتوي على نسبة عالية من مادة الليكوبين، التي تعزز الغشاء المخاطي وتؤثر إيجابيا في عملية الهضم وتحسن حالة بشرة الوجه. كما أنه مفيد لصحة الرجال، وفق ما نقل "روسيا اليوم".

وتقول: "عندما درس العلماء صبغة الكاروتين، حصلوا على نتائج مشجعة جدا في مجال إبطاء أمراض البروستاتا لدى الرجال. فقد لوحظ أن الذين يتناولون عصير الطماطم بصورة منتظمة، يتحسن لون بشرتهم. وبالإضافة إلى ذلك يحتوي هذا المشروب على سعرات حرارية قليلة، مقارنة بعصائر الفواكه وحتى عصائر الخضروات".

وتحذر الخبيرة من الإفراط في تناول عصير الطماطم، لأنه يحتوي على نسبة عالية من الأملاح، ما قد يؤثر سلبا في عمل الكلى. كما انه يحتوي على حمض اليوريك، الذي قد يصبح خطرا على الصحة في بعض الحالات المرضية.

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