أسباب تساقط الشعر في الخريف.. وكيف نعتني به؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أوردت مجلة "Instyle" أن تساقط الشعر يعد من الظواهر الشائعة خلال فصل الخريف، موضحة أن تساقط الشعر يرجع إلى نقص فيتامين D في الجسم بسبب تراجع أشعة الشمس.

وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن برودة الطقس تتسبب في سوء سريان الدم في فروة الرأس، وبالتالي لا يتم إمداد جذور الشعر بالعناصر المغذية بشكل جيد، ما يؤدي إلى تساقط الشعر.

ولمواجهة تساقط الشعر خلال فصل الخريف تنصح "Instyle" باتباع نظام غذائي صحي غني بفيتامين D، والذي تتمثل مصادره الغذائية في الأسماك والأفوكادو والحبوب، والحديد، والذي تتمثل مصادره الغذائية في السبانخ والبروكلي والكينوا. كما ينبغي شرب لترين من الماء يوميا لطرد السوم من الجسم.

وإلى جانب التغذية الصحية ينبغي أيضا العناية بالشعر جيدا؛ حيث ينبغي اسستخدام شامبو لطيف يحتوي على مواد فعالة تحارب تساقط الشعر، مع مراعاة استخدام فرشاة شعر ذات شعيرات كبيرة.

ومن المهم أيضا المواظبة على ممارسة الرياضة؛ نظرا لأن الحركة تساعد على تنشيط سريان الدم في فروة الرأس، ومن ثم إمداد جذور الشعر بالعناصر المغذية، التي تساعد نموه.

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي محاربة التوتر النفسي، الذي يرفع بدوره خطر تساقط الشعر. ولهذا الغرض ينبغي ممارسة اليوجا وتمارين التأمل.

وإذا لم تفلح كل هذه التدابير في مواجهة تساقط الشعر، فيجب حينئذ استشارة الطبيب؛ نظرا لأن تساقط الشعر قد ينذر حينئذ بمشاكل الغدة الدرقية كقصور الغدة أو فرط نشاطها.

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