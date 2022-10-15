خطوات بسيطة لنوم أسرع في الخريف.. اعرفها

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

عدم انتظام النوم في الليل، يمكن أن يؤثر على صحتك ومعدل إنتاجك خلال اليوم، خاصًة مع حلول الطقس البارد في موسم الخريف، الذي سيجعلك تقضين وقت أطول في الفراش حتى يأتيكِ النعاس.

كما أن كثير من الدراسات أثبتت أن قلة النوم سبب رئيسي للإصابة بالإكتئاب و مشاكل القلب و السكر و زيادة الوزن، لذلك يوصي معظم الخبراء بنوم البالغين من ستة إلى ثماني ساعات يوميًا، بجانب الإلتزام بالخطوات السهلة التالية، للتمتع بجسم أكثر صحة و نشاط في كل الأوقات.

الخطوة الأولى: إنشاء جدول للنوم:

أي يمكنك تحديد مواعيد للنوم و الإستيقاظ كل يوم على الأقل لمدة أسبوع، و قبل هذه المواعيد اذهبي إلى الفراش لتهيئة جسمك. و بعد ذلك ستلاحظين أنكِ لست بحاجة إلى المنبه و ستشعرين بالراحة التامة عند الإستيقاظ في الصباح.

الخطوة الثانية: النوم على فراش مريح:

من الخطوات الهامة التي ستجعلكِ تنامين بشكل أفضل في فصل الخريف، حيث يجب أن تقومي بتغيير الفراش الخاص بكِ كل 10 سنوات على الأقل، و عند اختياره احرصي أن يكون مريح جدًا و وسادته مناسبة حتى لا تستيقظي على الأوجاع و الآلام.

الخطوة الثالثة: النظر فيما يؤكل قبل النوم:

يجب أن تدركي سيدتي أن تناولك لوجبة عشاء دسمة جدًا قبل النوم بساعتين من الممكن أن تسبب لكِ عسر هضم، مما سيجعلكِ مستيقظة لفترة طويلة. لذا احرصي على تناول وجبة خفيفة جدًا مكونة من ساندويتش و حبة فاكهة، و تجنبي الكافيين لنوم أفضل.

الخطوة الرابعة: ممارسة الرياضة في وقت مبكر من اليوم:

لكي تشعري بالغفوة أسرع في فصل الخريف، قومي بممارسة بعض التمارين الرياضية التي تفضلينها في فترة ما بعد الظهيرة أو في الصباح. و توقفي عن ممارستها خلال ثلاث ساعات قبل النوم، و ذلك لأن درجة حرارة جسمك ستكون مرتفعة و ستمنعك من النوم بشكل أفضل.

الخطوة الخامسة: تقليل الإجهاد:

القلق و التوتر بسبب الأنشطة اليومية الكثيرة التي تقومين بها، قد يحرمك من النوم بشكل صحيح و سريع. لذا قومي ببعض تمارين التنفس و محاولة إسترخاء عضلاتك، لتتمتعي بنوم صحي يمنح جسمك النشاط في اليوم التالي.

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