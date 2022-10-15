أحدث موديلات بوت شتاء 2023.. ألوان مميزة برقبة طويلة وكعب عالي

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

أحدث موديلات بوت شتاء 2023، من أكثر ما تهتم به الفتيات والسيدات مع قرب حلول الفصل البارد، إذ يعتبر البوت من أكثر الإكسسوارات المميزة في دولاب الأنثى، خاصة أنه يناسب كل الأوقات والمناسبات، لكن أهمية البوت للنساء تأتي مع بداية فصل الشتاء، إذ تحمي رقبته الطويلة قدمها، ويمنحها الكعب العالي الأناقة والجاذبية.

أحدث موديلات بوت شتاء 2023

بالنسبة للبوت الشتوي النسائي هناك النوع الذي يتميز بالكعب العالي، إذ يعد من الأحذية المناسبة جدا للشتاء، خاصة أن النساء يفضلن ارتداء الفساتين الطويلة نوعا ما، وتختلف ألوانه وتتنوع فمنها الابيض والبيج والأسود، لكن يعتبر البيج والأسود هم الأكثر عملية ضمن أحدث موديلات بوت شتاء 2023، حيث يكون الكعب مرتفع للغاية، خاصةً في البوت متوسط الرقبة، مثل تصاميم «Altuzarra».

بوت شتوي نسائي طويل

لا تفضل كثير من النساء، البوت الطويل فوق الركبة، لكنها قد ترتديه في بعض المناسبات التي يتحكم عليها فيها ارتداء تنورة قصيرة، فهو من الأحذية المثيرة والشائعة، ويناسب الأرجل النحيلة أكثر من غيرها، لكن بشكل عام معظم السيدات يفضلن البوت القصير أو المتوسط، وفقا لموقع «no time for style».

وضمن أحدث موديلات البوت الشتوي النسائي، عادت موضة البوتات الطويلة والمتناهية الطول، وأهمها البوت الأسود الجلد، إذ أن تلك الموضة مستمرة حتى نهاية شتاء 2023، الذي يمنح المرأة إطلالة جذابة ومفعمة بالأنوثة، خاصةً مع الفساتين القصيرة، إذ قدمت العديد من الماركات البوت متناهي الطول، الذي يتعدى الركبتين، مثل Brandon Maxwell ،Coperni، وشانيل.

بوت شتوي بناتي

بالنسبة للبنات تفضل الكثير منهن الهاف بوت بأنواعه، منها الكوتشي الهاف بوت الصوف، الذي انتشر في بداية العام الماضي، خاصة ألوانه الكشمير، وأيضا الهاف بوت الجلد ذو الكعب العالي، أما الهاف بوت ذي الكعب المتساوي، فهو يناسب أكثر الأطفال لعام 2023.

بوت شتوي رجالي

تختلف موضة البوت الشتوي الرجالي عن النسائي فتتميز بجمالها وبساطتها، معظم الأحذية الرجالية تأخذ طابع واحد حيث الألوان الهادئة، سواء كانت البني أو الأسود أو ألوان الأبيض المميزة، بعضها يتميز بكعب مدبب بسيط، والآخر أملس تماما، مثل الكوتشي، وهناك أنواع أخرى من الجلد تشبة الأحذية التي يستخدمها العمال.