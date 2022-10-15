الامارات | دراسة : نشاط يومي يقلل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت دراسة جديدة هي الأكبر من نوعها من ناحية البيانات إن نشاط يوميا بسيطا قد يقلل من خطر أمراض مزمنة كثيرة.

ووفق الدراسة التي نشرت في مجلة "نيتشر"، فإن الرفع من شدة المشي اليومي يمكن أن يقلل خطر السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم والاكتئاب وتوقف التنفس أثناء النوم.

وجُمعت النتائج من أجهزة رصد ارتداها 6042 أميركي، ما يجعلها تعتمد على بيانات من العالم الحقيقي.

في حين أن الدراسات السابقة توصلت إلى استنتاجات مماثلة، فإن الدراسة الجديدة اعتمدت على أنشطة الحياة اليومية كجزء من أبحاث المعاهد الوطنية الأميركية للصحة.

وسُجل ما معدله أربع سنوات من النشاط لكل مشارك لمدة 10 ساعات أو أكثر في اليوم لمدة ستة أشهر على الأقل.

وأظهرت النتائج أنه مع زيادة الخطوات، يزداد انخفاض خطر الإصابة بمعظم الحالات. كان الاستثناء ارتفاع ضغط الدم والسكري - في هاتين الحالتين ، بمجرد أن يصل الأفراد إلى حوالي 8000 إلى 9000 خطوة يوميا، فإن فائدة إضافة مزيد من الخطوات لا تظهر.

وتوصلت الدراسة إلى أن حوالي 8200 خطوة وما فوق هي المعدل الجيد للحد بشكل جدي من خطر الإصابة بحالات تشمل السمنة وتوقف التنفس أثناء النوم ومرض الجزر المعدي المريئي والاضطراب الاكتئابي الكبير.

ووجد الباحثون أيضا أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والذين زادوا خطواتهم اليومية من 6000 إلى 11000 كانوا أقل عرضة بنسبة 64 في المئة للإصابة بالسمنة من أولئك الذين حافظوا على نفس عدد الخطوات اليومية.

وعلى الرغم من أن هذه الإحصاءات لا تظهر علاقة مباشرة بين السبب والنتيجة (هناك الكثير من العوامل الأخرى المعنية أيضا)، إلا أنها أظهرت أن الارتباط قوي بما يكفي للإشارة إلى أن الرفع من وتيرة المشي كل يوم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالمرض.