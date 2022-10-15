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جيلان علاء تحتفل بزفافها على عز شهوان (صور)

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القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

جيلان علاء

احتفلت الفنانة الشابة، وإحدى مشاهير «السوشيال ميديا» جيلان علاء، بحفل زفافها، مساء أمس، على الملحن عز شهوان.

وتألقت الفنانة الشابة، جيلان علاء، بفستان أنيق، دون اكمام، منفوش قليلًا، بألوان الأبيض والشامبين، مطرز بالفصوص البارزة واللامعة، بتوقيع مصمم الأزياء عمرو سعيد بينما تألق عز شهوان ببدلة سوداء أنيقة وبسيطة، وسط حضور الحضور.

صور حفل زفاف جيلان علاء

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وكانت الفنانة جيلان علاء،كشفت عن كواليس خطوبتها، في حوار تلفزيوني سابق قائلة: «اتعرفنا ببعض خلال الكورونا، أكيد في حاجات بانت من ناحيتي، لكن هو أخذ الخطوة ».

وفي حفل الخطوبة الذي أقيم يونيو الماضي، قدم عز شهوان وجيلان علاء، أغنية خطوبتهما «بص شوف».

عمرو وهبة يهنئ جيلان علاء وعز شهوان

ونشر الفنان عمرو وهبة، صورة من حضوره لحفل الزفاف عبر حسابه على «إنستجرام»، معلقا: «جيجي أختي وصديقتي وعشرة العمر بتتجوز عز حبيبي».

يذكر أن جيلان علاء شاركت في موسم دراما رمضان 2022 من خلال مسلسل فاتن أمل حربي، من تأليف إبراهيم عيسى، إنتاج جمال العدل، بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، فادية عبد الغني، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، حاتم صلاح وأحمد ماجد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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