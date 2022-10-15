جيلان علاء تحتفل بزفافها على عز شهوان (صور)

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

احتفلت الفنانة الشابة، وإحدى مشاهير «السوشيال ميديا» جيلان علاء، بحفل زفافها، مساء أمس، على الملحن عز شهوان.

وتألقت الفنانة الشابة، جيلان علاء، بفستان أنيق، دون اكمام، منفوش قليلًا، بألوان الأبيض والشامبين، مطرز بالفصوص البارزة واللامعة، بتوقيع مصمم الأزياء عمرو سعيد بينما تألق عز شهوان ببدلة سوداء أنيقة وبسيطة، وسط حضور الحضور.

صور حفل زفاف جيلان علاء

وكانت الفنانة جيلان علاء،كشفت عن كواليس خطوبتها، في حوار تلفزيوني سابق قائلة: «اتعرفنا ببعض خلال الكورونا، أكيد في حاجات بانت من ناحيتي، لكن هو أخذ الخطوة ».

وفي حفل الخطوبة الذي أقيم يونيو الماضي، قدم عز شهوان وجيلان علاء، أغنية خطوبتهما «بص شوف».

عمرو وهبة يهنئ جيلان علاء وعز شهوان

ونشر الفنان عمرو وهبة، صورة من حضوره لحفل الزفاف عبر حسابه على «إنستجرام»، معلقا: «جيجي أختي وصديقتي وعشرة العمر بتتجوز عز حبيبي».

يذكر أن جيلان علاء شاركت في موسم دراما رمضان 2022 من خلال مسلسل فاتن أمل حربي، من تأليف إبراهيم عيسى، إنتاج جمال العدل، بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، فادية عبد الغني، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، حاتم صلاح وأحمد ماجد.