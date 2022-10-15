كيف تحافظ الحامل على صحتها خلال فصل الخريف؟

محمد اسماعيل - القاهرة - تعاني بعض السيدات خلال الخريف من مشاكل صحية قد تؤثر بالتبعية على صحة الجنين حيث الأتربة والأجواء المضطربة، ما يستدعي اتباع بعض النصائح للحفاظ على صحتهما.

وقدّم الدكتور تامر عيسى، استشاري النساء والتوليد، في تصريحه لـ"الخليج 365"، عددًا من النصائح التي يفضل اتباعها للحفاظ على صحتها وصحة الجنين، وهي كالتالي:

- عدم التعرض للهواء كثيرا، حيث يكون خلال تلك الفترة محملا بالأتربة، التي قد تنقل البكتيريا الضارة إليها، ومن ثم تصبح معرضة للأمراض هي أو الجنين.

- تناول الكثير من الماء أو السوائل بشكل عام، حيث تعمل على تنظيف المعدة دائما من الميكروبات والبكتيريا، التي يحتمل أن تدخل الجسم مع الأطعمة.

- ممارسة بعض التمارين الرياضية في المنزل، حيث تساعد على استقرار صحة المرأة كثيرا، فضلا عن كونها فعالة في التخلص من الماء المخزن بالجسم عن طريق التعرق.

- التركيز على الأسماك في الوجبات الرئيسية يوميًا، لكونها تحتوي على الأوميجا 3 الذي يحمي الجسم من تأثيرات البكتيريا خلال فصل الخريف.

- يفضل تناول الأطعمة المنزلية والابتعاد تماما عن الخارجية، حيث تكون مصدر أساسي لوجود البكتيريا الضارة، التي تعود بالسلب على صحتها وصحة جنينها.

- غسل اليدين قبل وبعد الوجبات حتى تضمن التخلص أولا بأول من البكتيريا، والفطريات الضارة التي عادة ما تكثر في فصل الخريف.

- الاستحمام مرتين خلال اليوم الواحد، لتحقيق النظافة للجسم، وبالتالي ضمان الحفاظ على صحتها.

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