بيع بنطلون عمره 140 عاما بسعر خيالي.. لماذا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

بِيع بنطلون جينز، عمره 140 عاما، بسعر خيالي في مزاد علني، وذلك بعدما عثر عليه أحد المنقبين عن الكنوز، داخل كهف مهجور.

وعثر مايكل هاريس الذي يصف نفسه بأنه من الأشخاص الذين يتمتعون بخبرة في تاريخ الجينز، على السروال في منجم مهجور بالغرب الأمريكي.

وبيع البنطلون وهو من نوع "ليفايز"، ويعود لثمانينيات القرن التاسع عشر، مقابل 78400 دولار. وقال مشتري السروال واسمه زيب ستفنسون، إن اكتشاف هذا النوع من الجينز نادر، خصوصا أنه يتمتع بحالة جيدة نوعا ما.

ووفق ستفنسون فإن هاريس الذي عثر على البنطلون قد بحث في أكثر من 50 منجما مهجورا، لمدة 5 سنوات، قبل أن يصل لهذا "الكنز"، حسبما ذكرت وكالة "يو بي آي" للأنباء.

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