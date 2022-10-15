5 مشروبات تساعد على تقوية الجهاز المناعي.. منها عصير الأفوكادو

القاهرة - سمر حسين - صحة

وسط هذه التغيرات والتقلبات الجوية، يصاب بعضنا بنزلات البرد، التي تأتي مصاحبة بسيلان الأنف والسعال والارهاق، وتكون مصاحبة بالحمى الشديدة، فيؤدي إلى ضعف الجسد على تكوين مناعة قوية للفاع عن الفيروس المسبب لتلك نزلة البرد، ولتقوية مناعة الجسم نعرض لكي في هذا الموضوع مشروبات تساعدك على تقوية المناعة، وذلك حسب ما قالته طبيبة التغذية، جيهان الدمرداش لـ«هن».

عصائر تساعد على تقوية مناعتك

عصير الكيوي: يعد الكيوي أحد الفواكه الحمضية، فهو مصدر لفيتامين سي و ج ومضاد للأكسدة، ويعزز الجهاز المناعي، ويحافظ علينا من خطر الإصابة بالأنفلونزا، خاصة لكبار السن والأطفال.

عصير البرتقال: يحتوي البرتقال على قيم غذائية تدعم صحه المناعة، ففيتامين سي في برتقال يعمل على تقويه المناعة للجسم، وذلك من خلال تحفيز انتاج كرات الدم البيضاء لمحاربة الأمراض، كما يعمل فيتامين ج على تقوية الجهاز المناعي وتعزيزه.

عصير الليمون يحمي خلايا الجسم من التلف

عصير الليمون: يعزز عصير الليمون الجهاز المناعي ويحمي خلايا الجسم من التلف، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامين سي، كما إنه مضاد للأكسدة.

عصير الجوافة: يعطي عصير الجوافة الكثير من القيم الغذائية التي يحتاجها الجسم، لأنها غنيه بفيتامين سي وبي.

عصير الأفوكادو: لأن الأفوكادو يحتوي على كمية عالية من فيتامين سي، ويعطي الجسم الاحتياج اليومي له، ما يساعد على تقوية الجهاز المناعي للجسم، والحفاظ عليه من الإصابة بنزلات البرد والحساسية وارتفاع ضغط الدم.