«ربيع» أصيب بسرطان الثدي وحاربه سنوات طويلة: «مؤلم وأصعب من السيدات»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

7 سنوات قلبت حياة الحاج ربيع يوسف، 70 عاما، رأسًا على عقب، بعدما هاجم الألم الشديد صدره، ليفاجأ بوجود تكتلات بسيطة بالثدي، فلم يخطر أبدا بباله أنه سيكون أحد ضحايا سرطان الثدي من الرجال، إذ أن نسبة نادرة تُصاب به حول العالم.

ربيع: اتخضيت من المنظر كان صادم

صدمة كبيرة عاشها الحاج ربيع، بعدما بدأ يتحسس منطقة الألم ليجد تكتلا وانكماشا، قبل أن يصاب بالذهول: «اتخضيت من المنظر كان صادم»

عدم توقع «رببع» الأمر جعله يهرول مسرعا بصحبة زوجته ونجله للطبيب، قبل الخضوع للتحاليل والفحوصات: «اتفاجئت لما قالي الموضوع مش بسيط ولازم عملية ومكنتش فاهم إزاي أنا عندي سرطان ثدي».

نحو 20 غرزة لاستئصال الورم

عملية جراحية لاستئصال الورم، كانت أهم محطات الرجل السبعيني في حياته، إذ خضع على الفور للعملية ليفيق منها مكتشفًا ما يقرب من 20 غرزة خياطة بعد الاستئصال: «مكنتش متخيل إن الأمر بالصعوبة دي، أصعب من السيدات لأن المنطقة المصابة بتختلف عنهم وده بيخلي الجراحة أكثر خطورة وألم».

بدأت العلاج وسط 13 سيدة

جلسات الكيماوي، ومن ثم العلاج الإشعاعي والهرموني، كانت الخطوة الثانية والأهم لمحارب سرطان الثدي، الذي يعمل مدير سياحة دينية لإحدى شركات السياحة، إذا فوجئ داخل غرفة العلاج بوجود 13 محاربة: «كنت ملتزم جدا بالجلسات وللأسف كانت صعبة ومميتة من الألم، لكن قدرت أتحمل حتى التعافي في 2018، واستمريت في العلاج الهرموني حتى 2021».

زوجتي عشرة عمري هي الداعم

لم يستمر الحاج ربيع في رحلته إلا بوجود زوجته:«كان الداعمين لي هم ابنائي والحبيبة زوجتي صاحبة عشره ٤٥سنة واحفادي أيضاً».