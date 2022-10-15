لايف ستايل

توقعات الابراج وحظك اليوم 10/15: علاقة رومانسية لهذا البرج .. ومشاكل لهؤلاء

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم مستندا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع "horoscope".

برج الحمل

عاطفياً: تستعد لترتيب نزهة مع شريك حياتك.

مهنياً: عليك التواصل مع زملائك في العمل.

ماديًا: كن حذرا وتصرف بحكمة عند إنفاق الأموال.

- برج الثور

عاطفياً: تشعر بالغضب من تصرفات شريك حياتك معك وتفكر في الإنفصال عنه.

مهنياً: حاول التخلص من مشاعر الحقد المسيطرة عليك، لأنه قد يصعب على زملائك التعامل معك في العمل.

ماديًا: لتحسين وضعك المادي، تفكر في السفر إلى دول أخرى.

- برج الجوزاء

عاطفياً: فكر جيدًا قبل الأعتراف بمشاعرك.

مهنياً: تحتاج إلى أخذ قسط من الراحة و تغيير روتينك اليومي.

ماديًا: عليك التخلص من التوتر والطاقة السلبية والتحلي بالصبر والهدوء قدر الإمكان.

-برج السرطان

عاطفياً: تقضي يوم مميز مع شريك حياتك.

مهنياً: تشعر بعدم التركيز قد يوقعك في الكثير من الأخطاء المهنية.

ماديًا: تتعثر أحوالك المادية عليك إيجاد حلول للحصول على الأموال.

-برج الأسد

عاطفياً: عليك التفكير جيداً قبل اتخاذ أي قرار.

مهنياً: عليك أخذ قسط من الراحة لاستعادة نشاطك وصحتك.

ماديًا: ترغب فى القيام بمشروع جديد لزيادة دخلك.

برج العذراء

عاطفياً: تحدث مع شريك حياتك ليسود الود والتفاهم بينكما.

مهنياً: تشعر بالإحباط بسبب مهام عملك الكثيرة التي يجب عليك إنجازها.

ماديًا: ستتحسن الأحوال المادية وتلبي احتياجات العائلة التي تنتظرها من فترات طويلة.

-برج الميزان

عاطفياً: يجب معرفة شخصية ما يثير اعجابك قبل التقرب إليه.

مهنياً: لا تلتفت لما يقولونه أصدقاء السوء لأنهم يريدون إحباطك.

ماديًا: ستلقى نتيجة لمجهودك في مكاسب مالية ملحوظة

-برج العقرب

عاطفياً: تشعر بطاقة كبيرة تساعدك في التفكير جيداً بشأن علاقتك بشريك حياتك.

مهنياً: تشعر بالتوتر نتيجة مشاكل العمل مع زملائك.

ماديًا: تتحسن جميع أحوالك المالية.

-برج القوس

عاطفيًا: عليك التحكم في انفعالاتك مع شريك حياتك.

مهنياً: عليك الحذر من أصدقائك في العمل قد يحاولون إيقاعك في الأخطاء.

ماديًا: حاول أن تقوم بترتيب أفكارك أولاً لتصل إلى نتائج مبهرة.

-برج الجدي

عاطفياً: تزداد المشاكل مع شريك حياتك.

مهنياً: سوف تجني مكاسب رائعة نتيجة لتعبك ومجهودك.

ماديًا: تحسن مالي ملحوظ في الأيام المقبلة.

-برج الدلو

عاطفياً: تشعر ببعض الضغوطات التي توتر علاقتك مع شريك حياتك.

مهنياً: الحظ حليفك في العمل.

ماديًا: تحصل على مكاسب مالية تجعلك تتجاوز الديون.

-برج الحوت

عاطفياً: تواجه بعض المشاكل مع شريك حياتك، عليك التفكير جيدا لإيجاد حلول لهذه المشكلة.

مهنياً: عليك التركيز و استغلاله في التقدم في عملك.

ماديًا: تشعر بالضيق بسبب سوء الأوضاع المالية، لذا فكر في إيجاد مصدر دخل آخر.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا