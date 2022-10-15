توقعات الابراج وحظك اليوم 10/15: علاقة رومانسية لهذا البرج .. ومشاكل لهؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم مستندا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع "horoscope".

برج الحمل

عاطفياً: تستعد لترتيب نزهة مع شريك حياتك.

مهنياً: عليك التواصل مع زملائك في العمل.

ماديًا: كن حذرا وتصرف بحكمة عند إنفاق الأموال.

- برج الثور

عاطفياً: تشعر بالغضب من تصرفات شريك حياتك معك وتفكر في الإنفصال عنه.

مهنياً: حاول التخلص من مشاعر الحقد المسيطرة عليك، لأنه قد يصعب على زملائك التعامل معك في العمل.

ماديًا: لتحسين وضعك المادي، تفكر في السفر إلى دول أخرى.

- برج الجوزاء

عاطفياً: فكر جيدًا قبل الأعتراف بمشاعرك.

مهنياً: تحتاج إلى أخذ قسط من الراحة و تغيير روتينك اليومي.

ماديًا: عليك التخلص من التوتر والطاقة السلبية والتحلي بالصبر والهدوء قدر الإمكان.

-برج السرطان

عاطفياً: تقضي يوم مميز مع شريك حياتك.

مهنياً: تشعر بعدم التركيز قد يوقعك في الكثير من الأخطاء المهنية.

ماديًا: تتعثر أحوالك المادية عليك إيجاد حلول للحصول على الأموال.

-برج الأسد

عاطفياً: عليك التفكير جيداً قبل اتخاذ أي قرار.

مهنياً: عليك أخذ قسط من الراحة لاستعادة نشاطك وصحتك.

ماديًا: ترغب فى القيام بمشروع جديد لزيادة دخلك.

برج العذراء

عاطفياً: تحدث مع شريك حياتك ليسود الود والتفاهم بينكما.

مهنياً: تشعر بالإحباط بسبب مهام عملك الكثيرة التي يجب عليك إنجازها.

ماديًا: ستتحسن الأحوال المادية وتلبي احتياجات العائلة التي تنتظرها من فترات طويلة.

-برج الميزان

عاطفياً: يجب معرفة شخصية ما يثير اعجابك قبل التقرب إليه.

مهنياً: لا تلتفت لما يقولونه أصدقاء السوء لأنهم يريدون إحباطك.

ماديًا: ستلقى نتيجة لمجهودك في مكاسب مالية ملحوظة

-برج العقرب

عاطفياً: تشعر بطاقة كبيرة تساعدك في التفكير جيداً بشأن علاقتك بشريك حياتك.

مهنياً: تشعر بالتوتر نتيجة مشاكل العمل مع زملائك.

ماديًا: تتحسن جميع أحوالك المالية.

-برج القوس

عاطفيًا: عليك التحكم في انفعالاتك مع شريك حياتك.

مهنياً: عليك الحذر من أصدقائك في العمل قد يحاولون إيقاعك في الأخطاء.

ماديًا: حاول أن تقوم بترتيب أفكارك أولاً لتصل إلى نتائج مبهرة.

-برج الجدي

عاطفياً: تزداد المشاكل مع شريك حياتك.

مهنياً: سوف تجني مكاسب رائعة نتيجة لتعبك ومجهودك.

ماديًا: تحسن مالي ملحوظ في الأيام المقبلة.

-برج الدلو

عاطفياً: تشعر ببعض الضغوطات التي توتر علاقتك مع شريك حياتك.

مهنياً: الحظ حليفك في العمل.

ماديًا: تحصل على مكاسب مالية تجعلك تتجاوز الديون.

-برج الحوت

عاطفياً: تواجه بعض المشاكل مع شريك حياتك، عليك التفكير جيدا لإيجاد حلول لهذه المشكلة.

مهنياً: عليك التركيز و استغلاله في التقدم في عملك.

ماديًا: تشعر بالضيق بسبب سوء الأوضاع المالية، لذا فكر في إيجاد مصدر دخل آخر.